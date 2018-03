Contenuti Suggeriti

Dal 25 al 28 febbraio scorso, a Massa Carrara, si sono tenuti i Campionati Nazionali di cake design organizzati dalla FIGP (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria). Gli ottanta partecipanti hanno dato sfogo alle loro capacità, sperimentandosi in tre categorie differenti: scultura in cioccolato e praline, scultura in zucchero e dessert al piatto o scultura in pastigliaggio e torta moderna.



Il talento di Damiano Lorusso è spiccato grazie alla conquista della medaglia d’argento in quest’importante competizione. Nato ad Andria nel 1986, per passione e professione pasticcere, ha sempre dato il meglio di sé in quest’ambito.

La torta che gli ha fatto aggiudicare l’argento è stata ispirata al grande maestro Caruso e, di riflesso, all’impareggiabile Lucio Dalla che trasse ispirazione dalla vita e dalle opere dell’artista per scrivere e cantare una delle sue più famose canzoni: «Mi sono imbattuto nella sua biografia e la sua forza di volontà, la sua grande umiltà mi hanno conquistato – commenta il pasticcere Damiano Lorusso -. Mi rispecchio un po’ nella sua vita: le mie origini, il duro lavoro prima di aprire una pasticceria tutta mia dove mettere in vetrina i miei “trofei”. Questo premio – continua Damiano – mi ripaga di tutti i sacrifici ed è l’ennesima dimostrazione di come le passioni, se ben coltivate, sanno dare grandi soddisfazioni».

Durante la sua carriera ha partecipato anche al “Cake Airbrush Talent Show” ottenendo un ottimo 1° posto; un 2° posto alle selezioni regionali di Cake Design, oltre ai tanti riconoscimenti ricevuti durante i corsi frequentati alla corte dei più grandi maestri pasticceri ed esperti del cake design. Tra i progetti imminenti vi è l’inaugurazione di un laboratorio di creatività dolciaria rivolto ad adulti che vogliono coltivare, in modo professionale, l’arte del cake design unita alla sapienza nella realizzazione di torte e dolci buoni e gustosi. Il futuro imminente vedrà il pasticcere Damiano anche alle prese con i corsi rivolti ai bambini e la gestione di un centro didattico per corsi di formazione rivolti agli alunni della scuola primaria.

Intanto, nella sua pasticceria andriese, La Belle Epoque Nouvelle, in Piazza Ruggero Settimo 22, ad Andria, si sperimenta di giorno in giorno con ricercate tecniche che caratterizzano la sua fama, nonché il modeling, il painting con ghiaccia, l’aerografia, il pastigliaggio, le foglie in gum paste.

Se volete rendere uniche le vostre cerimonie e feste di compleanno o semplicemente gustare un buon dolce, non esitate a recarvi da lui.