​Assicurazione Rc moto: bilancio in crescita e attenzione al risparmio

Il 2017 ha visto un'interessante impennata nella sottoscrizione di polizze moto, con un bilancio che considera un aumento pari al 5,1%.



Numeri in crescita che sembrano coinvolgere anche il 2018.

La polizza Rc moto, al pari dei contratti assicurativi per i veicoli a motore che circolano sul territorio italiano, è parte integrante del comparto delle assicurazioni obbligatorie.

A stabilirlo è la Legge n. 990 del 1969, inclusa successivamente nel “Codice delle Assicurazioni”

in perfetta linea con quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 209 del 2005.

La soddisfazione dei centauri nei confronti del prezzo delle polizze mette in luce pareri diversi, che sono la netta conseguenza di un mercato che poggia su differenze sostanziali.

I prezzi variano in considerazione del luogo dove viene sottoscritta la polizza, della classe di merito, dell'età del contraente e della tipologia di contratto.

E le differenze non sempre soddisfano l'assicurato.

Centauri più soddisfatti al nord

Nonostante il tentativo di limitare il divario esistente fra nord e sud il costo di una polizza moto varia principalmente a seconda della città in cui risiede l'assicurato.

Le tariffe imposte al sud possono superare anche di quattro volte il prezzo di un'assicurazione sottoscritta al nord.

Si tratta di un problema difficile da risolvere, un peso notevole per il possessore di una moto che vive nel sud del nostro paese ed è costretto a sopportare anche se è un guidatore esemplare.

Sul prezzo di una polizza moto incide in larga misura la classe di merito

A far lievitare il costo medio di una polizza moto sono diversi fattori ma in prima linea troviamo sicuramente la classe di merito, con un aumento della percentuale di assicurati in quattordicesima posizione pari al +3,06%, di cui è conseguenza diretta ed inevitabile l' aumento del premio da pagarsi.

Nel richiedere un preventivo, magari optando per l'utilizzo di un comparatore on line, che è sinonimo di risparmio, è importante dedicare la massima attenzione alla classe di merito.

Per garantirsi un preventivo corretto e volto al risparmio è determinante inserire la classe di merito universale, riconosciuta da tutte le compagnie ed assegnata in base a regole condivise.

E' importante quindi evitare accuratamente di inserire la classe di merito della compagnia assicurativa. L'utilizzo della classe di merito universale inoltre consente di trasferire agevolmente la propria realtà assicurativa da una compagnia ad un'altra.

Classe di merito e Decreto Bersani: binomio perfetto per risparmiare

Prima di sottoscrivere una polizza Rc moto è importante valutare se si può usufruire del Decreto Bersani per le polizze Rc moto (vedi qui).

La famigerata norma consente di beneficiare di una classe di merito inferiore a quella di assegnazione, a patto che si posseggano determinati requisiti.

Grazie alla Legge n.40 del 2/4/2007, meglio conosciuta come Legge Bersani, se si acquista una moto nuova o usata si può ottenere una classe di merito inferiore a quella di ingresso, ovvero la 14esima, e risparmiare sull’assicurazione se:

. la moto da assicurare appartiene alla stessa tipologia del veicolo di cui si utilizza la classe di merito ovvero auto-auto, moto-moto;

. la moto da assicurare è stata acquistata, nuova o usata, da non più di 90 giorni e risulta immatricolata a uso privato;

.l’intestatario della moto da assicurare coincide con l’intestatario della moto di cui si utilizza la classe o sia un familiare convivente, con la medesima residenza;

. la moto di cui si utilizza la classe sia regolarmente assicurata e possieda un attestato di rischio valido.

La Rc moto: cosa copre

La polizza Rc moto garantisce la copertura dei danni provocati dal veicolo dell’assicurato a persone, animali o cose a seguito di un sinistro sino ad un massimale concordato in fase di sottoscrizione della polizza moto.

Nel caso in cui i danni a cose o a persone dovessero andare oltre la soglia prevista la parte eccedente rimarrà a carico dell’assicurato.