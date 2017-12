Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze a persone, si è verificato nel tardo pomeriggio tra Andria e Corato lungo la ex statale 98, in direzione Bari. A scontrarsi un autocarro ed un'autovettura, forse a causa dell'asfalto scivoloso. L'autocarro, in particolare, si è posizionato di traverso sulla carreggiata andando a sbattere violentemente contro il guard rail e distruggendolo in parte.

Sul luogo è intervenuta la Polizia locale di Corato, gli agenti della Metronotte e i soccorritori del 118: nessun ferito, ma danni solo ai mezzi.

Attualmente i mezzi sono stati rimossi e la strada è libera.