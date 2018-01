Trova un verme in una bibita, 12enne andriese in Pronto Soccorso

Un fatto insolito che ha causato non poco timore in una famiglia andriese: questo pomeriggio, infatti, una 12enne, appena stappata una lattina di bibita gassata, si sarebbe accorta del cattivo odore mentre accostava la bibita alla bocca. Allarmata dal fatto, ha richiamato l'attenzione dei genitori che avrebbero scorso, all'interno della lattina, un verme o comunque un filamento non ben identificato di massa mucosa.

I due genitori l'hanno condotta, per precauzione, in Pronto Soccorso per effettuare degli accertamenti, portando con loro anche la lattina "incriminata".

Il caso ora passa nelle mani della magistratura, su segnalazione della Polizia di Stato, che effettuerà le analisi microbiologiche per accertare la natura di questo "intruso" indesiderato.

La 12enne non pare aver subito danni ma al momento è sotto osservazione.