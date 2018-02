Rischio maltempo, divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalla sera di domenica a martedì

Preso atto della comunicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale - Viabilità Italia del 23 febbraio u.s. relativa alla previsione di precipitazioni nevose diffuse anche a quota di pianura a partire dalla giornata del 25 febbraio, questa mattina è stato adottato anche dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, su conforme parere del Comitato Operativo Viabilità insediatosi fin dal pomeriggio di ieri, ed in raccordo con le Prefetture di Bari e di Foggia, il decreto che interdice la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di questa provincia. Il divieto di circolazione emanato dalla Prefettura per i giorni 25, 26 e 27 febbraio prossimi riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

La disposizione sarà in vigore a partire dalle ore 22.01 di domenica 25 febbraio e fino alle ore 24.00 di martedì 27 febbraio e comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e di tutela dell’ambiente, di manutenzione stradale e per i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani.

Il decreto di interdizione del traffico è stato trasmesso agli Enti proprietari delle strade e ai concessionari delle reti stradali ed autostradali, alla Provincia di Barletta Andria Trani ed ai Sindaci, nonché agli organi di polizia stradale, per la più ampia diffusione e per la sua corretta esecuzione.