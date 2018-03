Sicurezza in piazza: un arresto, una denuncia e 8 persone segnalate per uso di droga

Ulteriori servizi di prevenzione e repressione dei reati sono stati messi in atto dalla Compagnia dei Carabinieri di Andria la scorsa sera. In particolare, sono stati organizzati ed eseguiti posti di controllo in prossimità dei luoghi di aggregazione, sulle principali arterie stradali del Comune Federiciano e dei Comuni di Minervino Murge (BT) e Spinazzola (BT), utilizzando anche gli apparati etilometrici in dotazione.



Complessivamente sono stati 20 i militari dell’Arma che si sono aggiunti ai consueti servizi serali. 25 i detenuti agli arresti domiciliari controllati, 72 le persone identificate, 52 le autovetture controllate, 6 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate e 3 le perquisizioni domiciliari eseguite.

Una donna 54enne di Andria, è stata arrestata su ordine dell’Autorità Giudiziaria, dovendo espiare sei mesi di reclusione per oltraggio a Pubblico Ufficiale. La stessa, rintracciata presso la propria abitazione, è stata associata presso la casa Circondariale di Trani (BT).

Intensificata anche l’attenzione su persone pregiudicate, in particolare su quelle sottoposte a misure restrittive e di prevenzione. Un pregiudicato 35enne, andriese, è stato denunciato in stato di libertà dai militari della Stazione di Andria per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale a cui era sottoposto, in quanto trovato in compagnia di altri pregiudicati all’interno di un bar cittadino.

8 le persone sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti e segnalate alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani quali assuntori. Complessivamente sono stati sequestrati, in loro possesso, circa 20 grammi di tra marijuana ed hashish.