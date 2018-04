Ancora un altro incidente stradale si è verificato in territorio andriese quest'oggi.

Alle ore 17.20 circa sulla S.P. 43, all'incrocio con il raccordo per la S.P. 155 per Minervino Murge, a 5 chilometri da Montegrosso, un furgone Fiat Ducato e un'autovettura Fiat Punto si sono scontrati.

I due occupanti dell'auto sono rimasti feriti, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, che stanno procedendo con i rilievi di rito finalizzati all'accertamento della dinamica dell'incidente stradale.

Giornata impegnativa per gli Agenti del Nucleo specialistico. Per fortuna, si è trattato anche in questo caso di incidenti dalle conseguenze non gravi per coloro che occupavano i mezzi.