Sorpreso mentre ruba da un garage condominiale lattine di olio d'oliva, arrestato 25enne

Non si fermano i controlli sul territorio dei Carabinieri della Compagnia di Andria. Nella tarda serata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato L.N., pregiudicato 25enne del luogo per furto aggravato.

Una “gazzella”, transitando per le vie cittadine, ha notato l'uomo che “furtivamente” usciva da un garage condominiale con delle lattine in mano, nascondendole dietro una siepe. Lo stesso, senza accorgersi di essere osservato a distanza dai Carabinieri, dopo avere occultato le lattine, aveva fatto ritorno nel garage, dal quale, dopo qualche minuto, era uscito con altre lattine. Viste le circostanze, L.N. è stato prontamente bloccato dai militari e trovato in possesso di 8 lattine da 5 litri cadauna, contenenti olio extravergine di oliva ed un arnese da scasso, posto sotto sequestro, utilizzato per forzare la saracinesca del garage condominiale dal quale era stato visto uscire e rientrare.

Le 8 lattine sono state restituite al legittimo proprietario, il quale, nella circostanza, ha riferito di avere subito un analogo furto la notte precedente. Con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, gli stessi militari hanno constatato che, effettivamente, L.N., nel corso della notte precedente, aveva asportato dal medesimo garage ulteriori 15 lattine di olio extravergine di oliva.

L.N. è stato, pertanto, tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, su disposizione della Procura di Trani.

La refurtiva rinvenuta è stata restituita all’avente diritto, il quale l'ha devoluta in beneficienza ad un’associazione locale.