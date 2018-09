La "burla" Ztl e il traffico selvaggio in piazza La Corte

Non tutti i varchi nel centro storico sono chiusi così come da ordinanza, in attesa che venga avviata definitivamente la ZTL. Alcuni liberi cittadini sono tornati a denunciare la mancata osservanza dei varchi di Porta S. Andrea e Porta Santa: chiunque ci passa liberamente con le auto e i motorini.

É questo il contenuto, attraverso l'osservatorio Legalità centro storico di Andria, della segnalazione di un residente nel borgo antico, il quale non chiede altro che quell’ordinanza sia rispettata e torna a denunciare la giungla selvaggia dei mezzi che continuano a circolare nonostante i divieti e l'istituzione dei varchi che, lo ricordiamo, sarebbero dovuti entrare pienamente in funzione dal 1° settembre.

«Ho fatto mia la vostra richiesta di vigilare sulla questione affrontata insieme a giugno scorso (smantellamento varchi di Porta S. Andrea e Porta Santa) e di aggiornarvi a riguardo.



È probabile che il focus acceso con i vostri interventi di tre mesi fa abbiano prodotto una sorta di risposta con il ripristino dei varchi illegalmente rimossi.

Se è così, vorrei segnalarvi che la cosa ha funzionato per sole tre oppure quattro settimane nel luglio 2018. Dai primi giorni di agosto la situazione è tornata identica e Piazza la Corte è subissata di tutto il traffico che viene inibito con il divieto controllato agli altri varchi. I vigili con le transenne, infatti, sono tornati in via Vaglio a protezione della sola piazza Vaglio, lasciando fuori il resto.

È inutile ripetervi i disagi ed il senso di scoramento, di offesa ed impotenza generato dalle visioni serali: macchine e motori sfavillanti che sfilano davanti ai vigili (spesso in tre agli altri varchi), spettatori silenziosi di scene raccapriccianti.

Gli attori di questa soluzione personalizzata continuano ad applicarla nel silenzio di responsabili istituzionali e di quanti subiscono la situazione.

Sarebbe bello tornare ad accendere un faro sul perché di questo fatto, segnalandolo al nuovo sig. assessore (avv.to Pierpaolo Matera ndr) e pretendendo risposte anche dal comandante della polizia urbana.

Questo anche nelle more della burla ZTL. Nel frattempo facciano il ripristino della legalità in questo senso; poi facciano partire questo che è ancora un fantasma».