Cent'anni fa nasceva il prof. Antonio Quacquarelli

Cento anni fa (18 gennaio 1918) nasceva in Andria Antonio Quacquarelli: professore universitario, illustre patrologo (studioso delle origini cristiane e quindi dei padri della Chiesa).

La foto raccontano del suo contributo culturale offerto alla città di Andria, che nel 1987 gli conferì l'Ottagono d'Argento. Educò schiere di universitari andriesi. Fu fondatore dell'Istituto di Letteratura cristiana presso l'Università di Bari e fondò la rivista "Vetere Christianorum", specializzata nella pubblicazione di ricerche, approfondimenti, confronti su temi e problemi relativi alla letteratura e alla storia del cristianesimo dalle origini all’altomedioevo. Ebbe l'intuizione di promuovere la ricerca interdisciplinare negli studi patristici in un'epoca storica in cui ancora le discipline storico-letterarie tendevano a isolarsi in compartimenti stagni.

La commissione di toponomastica della città di Andria, dopo un convegno a 10 anni dalla sua morte celebrato presso il Chiostro di San Francesco nel giugno 2011, propose di dedicargli una strada e la giunta Giorgino deliberò, in tal senso, il 29 febbraio del 2016 (delib. n 44).

Significativa la sua partecipazione alla politica decidendo di raccogliere l'invito di Moro ad essere inserito nella lista della DC per le elezioni della Camera dei deputati, pur sapendo quanto fosse difficile la sua elezione. Ma allora le candidature si coglievano tra la crema della popolazione e i candidati si prestavano per servire un ideale.

Auspichiamo si trovi il modo per ricordare adeguatamente il suo anno giubilare.