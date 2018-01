La Tèranga presenta il film "La giraffa senza gamba"

Nuovo appuntamento con la cena multietnica de "La Tèranga", venerdì 26 Gennaio, a partire dalle ore 20.30 presso la mensa di Casa Acc. S. M. Goretti. L'appuntamento enogastronomico sarà arricchito da un supervisione speciale: il cortometraggio "La giraffa senza gamba", scritto e diretto da Fausto Romano e prodotto Maxman Coop, con Pietro Ciciriello e Hana Mangistu Kebede.



L'opera, già vincitrice del bando MigrArti 2017 del MiBact, è stata presentata alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia ed è co-distribuito dalla RAI.



Sinossi

Salvatore Principe è un burbero e misantropo avvocato in pensione che vive in un sontuoso appartamento dove passa le sue giornate comprando online rari francobolli. Quando una famiglia senegalese si trasferisce nell’appartamento di fronte al suo, l’avvocato si barrica in casa per timore dei nuovi vicini. Ma la piccola Fatima, una delle figlie dei Dembaba', vuole a tutti i costi farlo entrare nel suo “regno a colori”. L’avvocato bloccherà sul nascere ogni suo tentativo, fino a quando non avrà un buon motivo per farsi amica la bambina.



Info 389 1764748