L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Colasanto " di Andria è impegnato, in questi giorni, nella divulgazione di problematiche ambientali spaziando dalla realizzazione di giardini scolastici, al riciclo dei materiali di scarto ed in generale alla tutela dell'ambiente quale risorsa essenziale per la sopravvivenza della vita sul nostro pianeta.

In questa ottica la prof.ssa Morelli Isabella,referente del progetto di "Educazione Ambientale", ha proposto una serie di attività rivolte agli alunni del Colasanto in collaborazione con diverse organizzazioni tra le quali l'Ente Parco dell'Alta Murgia. Gli alunni coinvolti nell'attività "A scuola tra i banchi dell'Alta Murgia", hanno realizzato un giardino con messa a dimora di piante tipiche della Murgia e con materiali di scarto hanno prodotto contenitori, fioriere e strutture atte ad ospitare insetti impollinatori.

Finalità di queste attività è di formare adulti responsabili che siano in grado di agire e operare in modo consapevole in un prossimo futuro.