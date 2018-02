“Giornata del Ricordo”, per non dimenticare mai la tragedia delle Foibe

In occasione della Giornata del Ricordo, celebrata dalla nazione italiana ogni anno il 10 febbraio, verrà commemorata ad Andria una delle pagine più buie degli anni del dopoguerra, il cosìddetto: “Treno della Vergogna”.

Il convoglio, proveniente da Pola, fu infatti fermato ad Ancona da giovani emiliani che, sventolando la bandiera tricolore, colpirono a sassate i profughi e lanciarono sulle rotaie il latte destinato ai bambini denutriti e agli anziani.

Per ricordare l’episodio, l’associazione teatrale “Marluna Teatro” terrà nei giorni 8-9-10-11-12 febbraio, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00, una rappresentazione teatrale e allestirà una mostra fotografica per ricordare il Treno della Vergogna, nella sede dell’ex Macello, in via Don Riccardo Lotti 153.

Le rappresentazioni dureranno circa 20 minuti l’una e saranno ispirate alle dirette testimonianze di che è sopravvissuto a quel viaggio e alle foibe.

Per la prenotazione (che richiede il contributo di 2,50 euro) o info chiamare il numero 377 9751273.

A tutti i partecipanti sarà data in omaggio una penna in ricordo dell’evento.