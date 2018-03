Il coro polifonico Vox et Anima canterà sabato per il Papa

Sabato 17 marzo Papa Francesco si recherà a San Giovanni Rotondo per rendere omaggio a San Pio, il frate Cappuccino tanto caro al Papa, tanto da indicarlo come testimone di misericordia durante il Giubileo da lui indetto nel 2016. Durante la S. messa presieduta dal Santo Padre, canterà il coro Vox et Anima di Andria, insieme agli altri cori chiamati dai Frati Cappuccini per l’occasione. È possibile seguire la diretta su TV2000.

Il coro polifonico Vox et Anima nasce nel 2010 per volontà di M. Carretta e B. Lomuscio. Accanto ad un’intensa animazione liturgica, esegue numerosi concerti-meditazione ispirati al servo di Dio Mons. Giuseppe di Donna, al mistero del natale e della Croce, di Maria Vergine e al tema delle fede.A partire dal 2015 si è dedicato alla riscoperta della musica del M° andriese Mons. A. De Fidio (1887-1955), eseguendo diversi concerti in diverse città della Puglia e riscuotendo un grande successo di pubblico. Nel 2016 collabora con la Diocesi di Andria nell’ambito degli aventi dell’Anno Giubilare della Sacra Spina, con l’esecuzione di un concerto e l’animazione della Via Crucis cittadina seguita da più di 5.000 persone.

Nel mese di settembre dello stesso anno si è esibito nell’evento cittadino Solidarietà In-canto, a sostegno delle zone del centro Italia colpite dal terremoto. Nel mese di novembre ha eseguito il Miserere dell’autore tedesco J. A Hasse, pagina musicale rara quanto profonda.