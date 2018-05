"Una Scuola per tutti", oggi l'evento finale del progetto Pon alla "Don Bosco-Manzoni"

Questa sera gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco-Manzoni" presenteranno l'Evento Finale del Progetto Pon "Una Scuola per tutti" finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma di Inclusione sociale e lotta al disagio, presso l'Auditorium "Paola Chicco" a partire dalle 17.00.



Otto sono stati i moduli realizzati: "Fair play", "Mi metto in gioco", "Do - re - mi ... facciamo un coro", "Creattiva....mente", "Scuola in clil", "Camminiamo insieme", "Numeri in coding" e "Matematicoding".

I ragazzi sono stati impegnati in attività di educazione motoria, sport e gioco didattico, si sono sperimentati nel canto corale e nell'arte, hanno avuto modo di potenziare le abilità nella lingua straniera attraverso il Clil e in matematica mediante il Coding. Significativo è stato anche il modulo "Camminiamo insieme" che ha visto coinvolti i genitori degli alunni di quinta classe e prima media in un percorso formativo a sostegno della genitorialità consapevole.



Il progetto "Una scuola per tutti" ha consentito di realizzare una scuola aperta dove il rapporto e la relazione con l'altro sono divenuti fulcro e obiettivo dell'azione educativa.

«Ritornare tra i banchi di scuola – ha detto qualche genitore – è stata un'esperienza positiva in quanto ha consentito di acquisire autorevolezza nel ruolo genitoriale e ha dato loro la possibilità di comprendere che nella formazione dei propri figli occorre tessere reti sinergiche per promuovere il loro benessere».