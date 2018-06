Ultimo giorno, oggi, per visitare la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “Materika”, promossa dall’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Andria. Questo straordinario evento artistico, che ha rappresentato una novità assoluta non solo per la per la città di Andria, ma anche per la Provincia BAT, inaugurato il 24 maggio presso l’Officina San Domenico di Andria, ha stimolato una profonda riflessione su problematiche di carattere estetico e socio-culturale, riscuotendo notevoli consensi di critica e di pubblico.

In occasione del “Finissage”, che si terrà oggi alle ore 19, nell’Auditorium dell’Officina San Domenico, il prof. Cosimo Antonino Strazzeri, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria, curatore e responsabile artistico della mostra, traccerà con la sua relazione conclusiva il bilancio di questa importante esperienza artistica e culturale, dialogando col pubblico e gli artisti. Sarà presente anche la responsabile dell’allestimento, la prof.ssa Paola Nanni, referente del Progetto “Arte, Grafica, Fotografia e Territorio".

Ricordiamo i nomi degli artisti, italiani ed esteri, che hanno contributo alla riuscita della mostra con le loro meravigliose opere, acutamente commentate nel prestigioso ed elegante catalogo redatto dal curatore, il critico d’arte Prof. Cosimo Antonino Strazzeri:

Giulia Barone Alessandro Cirillo Giuseppe Colangelo Fernando Conti Paolo Desario Maria G. Ferorelli Luigi Filograno Michele Giangrande Corrado Grifa Corrado Guderzo Teresa Inchingolo Ruggiero Lacerenza Christian Loretti Ido Maggi Vito Maiullari Vincenzo Mancini Francesco Merra Giampiero Milella Paola M. Mineo Irene Petrafesa Francesco Petrone Misja Rasmussen Sergio Rubini Francesca Ruggieri Hardi Othman Salih Leni Smoragdova Federica C. Soldani Felice Spera Rosa Strazzeri Giuseppe Sylos Labini Raffaele Vitto

Importante è stata anche la partecipazione, come guide e animatori culturali, di alcuni studenti e studentesse degli indirizzi Liceo Artistico e Promozione Commerciale e Pubblicitaria dell’Istituto “Colasanto”, che sono stati molto apprezzati dal pubblico per la professionalità e competenza con cui hanno svolto quotidianamente il loro ruolo.