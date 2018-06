L’I.I.S.S. “G. Colasanto” tra le stelle

“Destinazione Futuro. Più spazio alla scuola” è un percorso didattico promosso dal DTA scarl (Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese) con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Puglia. L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare le nuove generazioni alle materie scientifiche e al settore dell’aerospazio, spiegando le implicazioni che tali attività hanno nella vita quotidiana attraverso un percorso didattico sullo Spazio, la Scienza e la Tecnologia.

Il compito per i ragazzi di scuola secondaria di secondo grado era sviluppare un poster scientifico sul lavoro nello spazio e sugli esperimenti che gli astronauti conducono durante le missioni, riportando obiettivi, metodi, risultati e impatto di tale ricerca sulla vita di tutti i giorni.

Le docenti prof.ssa Maria Antonietta Ricci, di Scienze, e prof.ssa Agnese Maria Tortella, di Fisica, hanno raccolto la sfida e, con la classe 1^D dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari, hanno partecipato a questa ambiziosa iniziativa.

Il lavoro presentato, dal titolo “Metodi di indagine in psicologia spaziale: alla ricerca del benessere nello spazio”, ha messo in luce un importante aspetto della ricerca in campo spaziale. La psicologia spaziale studia infatti gli aspetti psicologici legati alla vita in condizioni estreme, permettendo la selezione, l’addestramento e il mantenimento della salute psicologica delle persone coinvolte nelle missioni. Tale scienza, che regola e studia il comportamento degli astronauti, può portare allo sviluppo di nuovi modelli comportamentali, esportabili nella vita di tutti i giorni. Questo il messaggio trasmesso nel lavoro degli studenti, che si sono appassionati e hanno investito le loro energie in questo progetto.

«Il tema scelto ha permesso di coniugare la ricerca spaziale e l’indirizzo scolastico in cui lavoriamo, apparentemente lontano dalle tematiche scientifiche. L’Istituto professionale di indirizzo Servizi Socio Sanitari, infatti, accosta gli studenti a tutte le dimensioni dell’uomo, con particolare riferimento alle scienze umane e alla cultura medico sanitaria - dichiarano le docenti -. L’idea è stata vincente e abbiamo prodotto un lavoro di qualità. Il comitato scientifico di valutazione lo ha scelto tra i 3 finalisti su 171 elaborati pervenuti!» continuano a raccontare con entusiasmo.

La premiazione si è svolta a Brindisi lo scorso 23 Maggio, presso il Liceo “Fermi-Monticelli”. Qui i ragazzi hanno presentato il loro lavoro, mostrando ancora una volta tenacia e determinazione. In questa occasione, inoltre, le classi finaliste hanno avuto l’onore di conoscere un astronauta ESA, Jean-François Clervoy, che ha raccontato la sua esperienza nello spazio.

Da sottolineare che il lavoro svolto è frutto di un approccio di co-teaching (insegnare insieme) operato dalle giovani docenti Ricci e Tortella. In altre parole, un insegnamento non più per materie, bensì per argomenti, affrontati sotto i diversi e complementari profili disciplinari con un obiettivo comune, nel pieno rispetto degli orientamenti didattici innovativi dell’Istituto “Colasanto”.

Il risultato ottenuto rappresenta una grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico, il prof. Cosimo Antonino Strazzeri, le docenti curatrici del progetto, gli studenti, le loro famiglie e tutta la comunità scolastica e territoriale.