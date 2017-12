Ad Andria tornerà il teatro: approvato un finanziamento per un concorso di idee

Il Consiglio Regionale ha approvato nella scorsa notte il bilancio di previsione 2018 e non mancano le belle notizie. Una di esse farà particolare piacere ai cittadini andriesi, orfani di un teatro comunale, nonostante le effervescenti promesse elettorali di chi è sindaco da ormai 8 anni.

La maggioranza del consiglio regionale della Puglia ha, infatti, accolto una proposta del capogruppo di Emiliano Sindaco di Puglia, il consigliere regionale Sabino Zinni. Grazie a quanto ora previsto dall’art. 28 del bilancio di previsione, la Regione Puglia metterà a disposizione 150.000€ all'anno, per tre anni consecutivi, per finanziare un concorso di idee al fine di progettare il nuovo teatro comunale di Andria.

La sua espressione di compiacimento: «La situazione di stallo in cui era precipitata la questione teatro Astra non era più tollerabile. Bisognava fare qualcosa subito per innescare un circolo virtuoso e tornare a parlare concretamente di teatro ad Andria. Col finanziamento triennale di 150.000€ la Regione Puglia mette a disposizione risorse più che sufficienti per finanziare un concorso di idee. Ora invito ognuno di quanti possono e devono a fare con me la sua parte per non perdere questa storica occasione di ridare un teatro ad Andria e agli andriesi».