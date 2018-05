Oggi Emiliano ad Andria per ascoltare gli abitanti del quartiere di San Valentino

«Oggi pomeriggio, alle 17:00, assecondando un’idea della parrocchia, della scuola, e delle famiglie, abbiamo organizzato un incontro con il Presidente Michele Emiliano al quartiere San Valentino di Andria». A darne notizia è il consigliere regionale Sabino Zinni.

«Un quartiere complesso e variegato, attraversato da forze contrastanti e da dinamiche non sempre virtuose. Un quartiere su cui era giusto accendere i riflettori, cosa che si è pensato di fare così.

Questo non vuol dire che domani le questioni aperte del quartiere saranno risolte, ma vuol dire che i residenti di quella zona - che da sempre denunciano di sentirsi dimenticati da tutto e tutti - potranno essere ascoltati dal presidente della regione: da periferia per una volta potranno essere al centro. Certo non sarà sufficiente a migliorare nell’immediato la loro qualità della vita, ma almeno a smuovere il pantano in cui tutta la faccenda è finita».

Appuntamento alle 17, dunque, presso l'auditorium dell'I.C. "Imbriani-Salvemini".