NcS, Campana: «​Andria e la provincia Bat, frontiera della legalità»

«Sicurezza pubblica e rispetto delle leggi sono stati alcuni dei punti che maggiormente la Lega Salvini Premier ha sottoposto all’attenzione del popolo italiano, ricevendone consenso, considerato il successo del voto del 4 marzo scorso - commenta il segretario provinciale bat Lega Antonio Campana -.

Siamo convinti però che la strada per il cambiamento del Paese è lunga e piena di ostacoli, interni ed esterni. Le vicende relative al fenomeno dell’immigrazione e del serio collocamento di coloro che per motivi umanitari e politici giungono in Europa, è una problematica che deve vedere coinvolti tutti gli Stati dell’Unione ed allo stesso modo non permettere ad alcuno che per necessità lavorative, qualcuno possa essere ridotto in condizioni di sopraffazione, come è accaduto per troppo tempo qui in Puglia, con la triste piaga del caporalato, da chiunque e contro chiunque compiuto.

Sul tema del mantenimento delle più elementari condizioni di ordine pubblico - continua Campana -, la Lega Salvini Premier ha monitorato costantemente la situazione venutasi a creare negli ultimi tempi in questa provincia, che per cecità politico-istituzionale è stata relegata ad un ruolo di vassallaggio rispetto ad altri territori.

Gli ultimi, drammatici avvenimenti riferiti alle cronache locali ci dicono che è tempo che per questo territorio le cose cambino. Oggi incontrerò Matteo Salvini, cui direttamente e tramite i parlamentari pugliesi, ed il segretario regionale Andrea Caroppo, ho rappresentato la necessità di un cambio di rotta, iniziando a provvedere all’invio di personale e mezzi e quindi attivare le sedi istituzionali da tempo previste e mai realizzate.

Posso quindi assicurare che sarà attenzionato il ministro Matteo Salvini sui lavori della nuova Questura di Andria e l’approntamento dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, il primo a Barletta ed il secondo a Trani.

Voglio pertanto assicurare la collettività - conclude la nota del segretario provinciale bat Lega Antonio Campana - che con impegno e serietà, riusciremo a dare a questo territorio le necessarie garanzie per un sereno vivere ed una reale prospettiva di sviluppo.