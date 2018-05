la puntura

La IV B dell’I.C. “Imbriani Salvemini” conquista la medaglia d'oro del concorso BimbOil

Attualità

Con il suo elaborato si è distinta per “l’originalità della tecnica utilizzata e per la completezza ed aderenza al tema”. Menzione di merito per la tecnica artistica alla classe III D dell’Istituto Comprensivo “Oberdan"