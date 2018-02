Paesaggio natalizio in Puglia, dove a Bari e Foggia continua a nevicare, con complicazioni alla circolazione stradale e impossibilità a raggiungere le stesse aziende agricole, secondo quanto rilevato da Coldiretti Puglia.

«Gli ortaggi si stanno bruciando in campo a Foggia – dice Gianni Cantele, Presidente di Coldiretti Puglia – mentre gli alberi da frutto stanno hanno subito brusche escursioni termiche che certamente stanno nuocendo alle gemme. In provincia di Bari le tubature si sono ghiacciate e si stanno rompendo e gli allevatori stanno correndo ai ripari perché gli animali nelle stalle non possono restare senz’acqua. Tutta la zona della Murgia è coperta di neve, ma così anche Noci, Putignano e Turi».

L’onda di gelo che sta colpendo la regione, sta rapidamente interessando anche la provincia di Brindisi, dove ha iniziato a nevicare da un’ora a Brindisi, Francavilla, Latiano, Fasano e Ostuni.

«I nostri agricoltori stanno mettendo a disposizione i trattori per pulire le strade – aggiunge Angelo Corsetti – e ripristinare almeno parzialmente la viabilità. E’ necessario un maggior quantitativo di carburante per il riscaldamento delle serre, per non perdere le produzioni. Sull’alta Murgia sono coperti di ghiaccio i campi di grano, lenticchie, piselli e legumi in generale, e sicuramente ciò nuocerà alla produzione».