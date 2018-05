Piano di Ambito del Trasporto Pubblico Locale, attese proposte per il miglioramento

Si è svolta in data 23 maggio u.s., presso gli uffici della sede provinciale di Barletta, la prima seduta della conferenza di servizi per l'esame preventivo della proposta di Piano di Ambito del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

La conferenza è stata indetta, ai sensi dell'art. 11 co. 2 L.R. n. 18/2002, dal Dirigente del Settore Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, ing. Mario Maggio.

Nei prossimi 30 giorni sono attese le integrazioni e determinazioni per il miglioramento della proposta relativa all’attuazione del trasporto pubblico in ambito provinciale.