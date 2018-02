“Verso le Elezioni... Informati e Responsabili”, incontro con il dott. Pietro D’Addato

Le elezioni politiche sono imminenti e ogni elettore è tenuto ad informarsi su contenuti, su programmi, su coalizioni ma anche, semplicemente, su come si vota.

Partendo da questa idea, l’Oratorio Salesiano – Centro Giovanile ha pensato di organizzare un incontro informativo, aperto alla cittadinanza, in cui un esperto illustrerà qual è la legge elettorale che sta portando al voto milioni di italiani, quali le modalità di voto, quali i possibili scenari futuri in base all’applicazione della legge stessa.

Insomma: un incontro esplicativo, dove protagonisti non saranno i partiti o i candidati sul territorio, bensì il meccanismo di voto. Ogni voto, infatti, deve essere non solo consapevole ma anche e soprattutto corretto.

E invece tante volte ci si imbatte in schede bianche o nulle e questo non sempre perché l’elettore non aveva nulla da esprimere con il suo voto ma perché magari non sapeva proprio come votare.

Il servizio di informazione, che il più delle volte si considera scontato, tanto scontato non lo è. Inoltre, addentrarsi nei meandri di una legge elettorale, nei suoi rivoli, nella sua applicazione pratica, non è di facilissima portata per chi davvero vuole comprendere e non ha gli strumenti per farlo.

Quale occasione migliore per un approfondimento specifico?

Il Centro Giovanile ha invitato a relazionare il dott. Pietro d’Addato di San Ferdinando di Puglia.

Dottore Commercialista, impegnato nel sociale, appassionato da sempre di politica, ha ricoperto diversi ruoli sia nella politica attiva (assessore al bilancio, vice-sindaco, consigliere provinciale), che in quella organizzativa (coordinatore regionale di partito, responsabile organizzativo di partito), maturando una esperienza e formazione a 360°, messa piacevolmente a disposizione del territorio.

Appuntamento per venerdì 23 febbraio, ore 20.00, presso l’Oratorio Salesiano di Andria.

La cittadinanza è invitata a partecipare.