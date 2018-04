La compagnia Hurricane, torna in replica con il suo nuovo lavoro, una parodia del musical che ha fatto impazzire diverse generazioni: Grease, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey del 1971, che ha ispirato la Compagnia andriese la quale ha voluto reinterpretarlo in chiave ironica, con riferimenti moderni, accompagnato da basi musicali originali e dai contenuti bizzarri.

La storia parla di Danny e Sandy che si sono incontrati per caso durante una vacanza sulle spiagge di Margherita di Savoia... siamo certi che farà sorridere nuovi spettatori!

Il 29 aprile presso l'Auditorium Mons. di Donna, la replica dello spettacolo a chiusura della "stagione" per la compagnia che si metterà in pausa nell'attesa di pensare al prossimo progetto teatrale.

Per informazioni biglietti presso Legea Andria in via Duca Degli Abruzzi.