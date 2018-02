Successo a Stornara per gli iscritti della New Bike Andria Copyright: n.c.

Stornara: Nell'ultima tappa del Trofeo dei 5 Reali Siti, grande esordio per i nuovi iscritti alla A.S.D. New Bike Andria.

Il percorso di 5 km da ripetersi 5 volte, per lunghi tratti è stato caratterizzato dal forte vento.

Non delude le aspettative Antonio Giaconella (1° assoluto, 1° di categoria), che dalla curva iniziale fino al traguardo, si è piazzato davanti a tutti non lasciando più la posizione.

Vincenzo Pietrangelo (3° assoluto, 1° di categoria), nonostante una brutta caduta, recupera il terreno perduto e si piazza sul gradino più basso del podio.

Davide Mastrorillo, ostruito alla partenza dalla calca dei biker, recupera parecchie posizioni già al primo giro e conclude 4° assoluto e 1° di categoria.

Altri 3 podi di categoria hanno caratterizzato la trasferta della squadra andriase: Antonio Liso porta a casa una buona prestazione piazzandosi 8° assoluto, 3° di categoria, Leonardo Lombardi (14° assoluto, 4° di categoria) e Rino Losito (43° assoluto, 2° di categoria), vero esempio di costanza e generosità per tutto il gruppo, porta a casa il suo primo podio in carriera nonché il più "adulto", dimostrando a tutti che l'età non conta.

Hanno partecipato anche Fabio Bonadies (32° assoluto, 5° di categoria); Gennaro Volturno(34° assoluto, 5° di categoria); Pietro Sardano (38° assoluto, 6° di categoria); Francesco Di Trani (45° assoluto, 6° di categoria).

Non c'è che dire, le premesse per una stagione entusiasmante ci sono tutte, la squadra con curiosità attende l'esordio del campione ruvese Giacomo Scardigno e di tutti gli altri che ancora devono confrontarsi sui terreni dei campi di gara.