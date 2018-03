Ginnastica ritmica, atlete andriesi sul podio della Prova Regionale del Campionato Serie D Silver

Lo sport, si sa, è fatto di lavoro e dedizione che però sanno dare grandissime soddisfazioni. Il lavoro e la dedizione con cui le ginnaste dell’ASD Ritmica Andria Centro Sport si dedicano alla disciplina della ginnastica ritmica le ha ricambiate portandole sul podio della Prova Regionale del Campionato Serie D Silver organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia a Taviano, Lecce, domenica 4 marzo.

Sul podio, al secondo posto con un punteggio totale di 26.800, per la categoria Junior/Senior sono salite le ginnaste Liso Ilaria, Mansi Sofia, Memeo Elena e Tesse Claudia; per la categoria Allieve, con un punteggio di 27.600, si sono classificate al terzo posto le ginnaste Campana Camilla, Cavaliere Mariagiulia, Di Stefano Roberta, Lorusso Angelica. I risultati delle squadre completano quelli conseguiti domenica 25 febbraio dalle atlete individualiste: Liso Gloria, seconda classificata per la categoria Junior1, Lorusso Angelica seconda classificataper la categoria Allieve3, entrambe con esercizi alla palla e al corpo libero, e il secondo posto di Berardino Simona seconda classificata nella categoria Junior2 con esercizio alla palla e alla fune.

Le squadre sono state premiate dal Presidente regionale della federazione Ginnastica. dott Lorenzo Cellammare, che si è congratulato con le giovani ginnaste esortandole ad andare avanti per conseguire obbiettivi sempre più importanti.