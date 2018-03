Ginnastica Ritmica: bene le nostre atlete a Lucera

Domenica 18 marzo si è svolta a Lucera (FG) la Fase Regionale del Campionato di Serie D di Ginnastica Ritmica targata ASI. Alla kermesse hanno partecipato 10 associazioni sportive in rappresentanza della regione Puglia, per un totale di circa 100 ginnaste.

La Gym Education ASD ha preso parte alla gara con 13 ginnaste che hanno svolto il programma di gara suddivise in individualiste e squadre. La competizione è stata molto impegnativa e il livello delle ginnaste si attesta sempre più in alto.

Per la maggior parte di loro è stata la prima gara in assoluto e l’impatto in pedana è sempre un grande ostacolo da superare. Le nostre ginnaste hanno ottenuto ottimi piazzamenti in tutte le specialità.





Nelle Categoria Giovanissime:

Esercizio a Corpo Libero: Sofia Lorusso Fascia Bronzo, 17° posto per Martina Sgaramella.

Esercizio a Palla: Bisceglie Dalia e Pistillo Brigida Fascia Bronzo, 10° per Lomuscio Giulia e 11° per Catino Alessandra. Un medaglia che vale, per noi tutti, più del primo posto per Giulia Matera.

Esercizio Palla a Squadra: Fascia Oro per Martina Sgaramella, Sofia Lorusso e Valentina Campanale.

Esercizio Corpo Libero a Squadra: Fascia Argento per Pistillo Brigida, Lomuscio Giulia, Catino Alessandra e Valentina Campanale.





Nelle Categoria Allieve:

Esercizio Corpo Libero a Squadra: Fascia Argento per Porro Alessia, Romolo Carlotta e De Nigris Camilla.

Esercizio a Cerchio: Fascia Bronzo per Porro Alessia, 14° posto per De Nigris Camilla e 15° posto per Romolo Carlotta.





Nelle Categoria Junior:

Esercizio a Corpo Libero: 1° classificata Bruno MariaChiara e 3° classificata De Nigris Alice.

Esercizio Clavette: 2° classificata Bruno MariaChiara e 4° classificata De Nigris Alice

Prossimo appuntamento 15 aprile per la gara del Grand Prix.