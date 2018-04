Bottino di medaglie per il Warang Group Andria al Campionato Nazionale di Rimini

Il 14 e 15 Aprile, nella splendida cornice della Riviera Romagnola, si è tenuta la competizione più importante dell'anno per il taekwon-do: il "Campionato Nazionale 2018". Due giorni interamente dedicati all'essenza dell'arte marziale di origine coreana, tra le più nobili, spettacolari ed efficaci discipline praticate al mondo.

Le oltre 600 persone tra atleti, staff, arbitri, organizzatori ed accompagnatori hanno Rimini la capitale indiscussa del Taewkon-do ITF per ben due giorni. A tale evento non poteva mancare l'A.S.D. Warang Group Andria Taekwon-do capitanata dal Maestro Antonio Lomuscio, III Dan, con una squadra composta da bambini, adolescenti ed adulti, cinture colorate e cinture nere.

In tutto sono stati 13 gli atleti provenienti da Andria, determinati ed agguerriti, che hanno dato tutto per conquistarsi un gradino sul podio delle varie categorie. I giovani che si sono aggiudicati le medaglie sono:

Categoria Adulti cinture nere:

Michele Lomuscio, oro forme e bronzo combattimento; Riccardo Di Ciommo, argento forme e bronzo combattimento.

Categoria Bambini cinture nere:

Davide Acquaviva, argento forme e bronzo combattimento.

Categoria Juniores cinture nere:

Nicola Lorusso bronzo combattimento.

Categoria Junior cinture colorate:

Vincenzo Simone, argento forme e bronzo combattimento; Francesco De Nigris, bronzo forme e bronzo combattimento; Michele Ieva argento combattimento.

Categoria Bambini cinture colorate:

Cristian Sciannandrone, oro forme e oro combattimento; Giorgia Di Liddo, oro forme e oro combattimento; Francesco Pio Lomuscio, argento forme e bronzo combattimento; Gabriele Piazzolla, bronzo forme e oro combattimento; Giovanni Caputo, bronzo forme.

Mentre nulla di fatto per il bravissimo Riccardo Di Ciommo alla sua prima esperienza a livello nazionale, ma avrà tutto il tempo per rifarsi.

Ovvia soddisfazione nella parole del Maestro Antonio Lomuscio: «Ho notato con molto piacere che il livello tecnico degli atleti della nostra organizzazione è aumentato in maniera esponenziale. Questo vuol dire che in futuro bisogna prepararsi ancora meglio per superare alcuni match importanti per il racking della nazionale. Inoltre con la crescita dell'organizzazione ci sono state delle new entry, associazione provenienti da svariate regioni d'Italia e ciò comporta l'arrivo di nuovi atleti provenienti da altre realtà. È ovvio dunque che noi dovremmo darci, soprattutto in vista del Catalunya Open International che si svolgerà il prossimo 6 maggio a Barcellona, che vedrà la partecipazione di alcuni nostri ragazzi (Michele Lomuscio, Riccardo Di Ciommo, Nicola Lorusso, Michele De Cillis; ndr) - Il Maestro poi continua elogiando i più piccoli - Sono rimasto molto sorpreso e compiaciuto dalle prestazioni dei nostri giovanissimi atleti. Ottime le performance dei junior: meglio di così non poteva andare. Un ringraziamento ai genitori, dato che senza il loro supporto tutto questo non sarebbe possibile».