L'allegra carovana di bimbi in bici ha percorso le vie del centro cittadino sino a raggiungere il centro commerciale Mongolfiera per poi fare ritorno in Piazza Catuma dove si è proceduto alla estrazione di ricchi premi messi in palio dagli sponsor della XIX edizione di "Bimbinbici" 2018, organizzata dal gruppo sportivo dilettantistico della Polizia Municipale con la collaborazione del gruppo Avis Donatori di Sangue e poi ancora del Comitato genitori bambini leucemici e con il patrocinio degli Assessorati allo sport, alla mobilità e alla pubblica istruzione del comune di Andria.

Circa un migliaio, tra adulti e bambini, hanno partecipato all'evento promosso, a livello nazionale, dalla Fiab. Le condizioni meteo non hanno deluso le aspettative e la pedalata in allegria si è potuta svolgere nel miglior dei modi. L'occasione è stata propizia anche per fare il punto della situazione sulla questione dell'ambiente in città: l'assessore Michele Lopetuso ha anticipato una importante novità per la città in quanto finalmente sarà dotata della tanto attesa centralina mobile di rilevamento della qualità dell'aria. Tempo una decina di giorni e dovrebbe entrare in funzione.



Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Paola Albo e dal Comitato dei genitori bambini leucemici che, di concerto con l'Avis, si adopereranno per realizzare opere di beneficenza in favore dei bambini meno fortunati grazie al ricavato della vendita dei ticket per l'estrazione dei ricchi premi messi in palio dagli sponsor e assegnati ieri mattina subito dopo la biciclettata. A giorni, intanto, doteranno il reparto Pediatria dell'ospedale di Andria di una bilancia altamente tecnologica, frutto di preziose donazioni.

Questa edizione testimonia la volontà di tanti nostri concittadini a voler utilizzare il mezzo a due ruote, che non inquina e che oltretutto fa bene poiché permette di realizzare attività motoria. Come recita lo slogan della manifestazione Nazionale, "Chi va in bicicletta diventa supereroe": l'auspicio è che i superpoteri possano impossessarsi 365 giorni all'anno di tutti i cittadini rispettosi dell'ambiente affinché si possa davvero contribuire a migliorare la qualità dell'aria nella nostra città!