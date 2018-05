Race for the Cure a Bari

Anche quest’anno per la 12^ edizione della Race for the Cure, organizzata dalla Susan Komen – Italia, tre giorni di salute, sport e benessere. Obiettivo è la lotta ai tumori del seno.

L’a.s.d. ColasantoLAB di Andria, il cui responsabile tecnico è il prof. Felice Colasanto, da sempre sostiene la ricerca scientifica attraverso il progetto Komen Italia, facendosi promotrice dell’iniziativa.

Il 27 maggio prossimo, da piazza Prefettura a Bari, partirà la corsa di 5 Km. competitiva e amatoriale e la passeggiata di 2 Km alle ore 9,00.

Affiancare tutte le “Donne in Rosa”, vale a dire quelle che si sono confrontate con il tumore del seno, significa condividere emozioni ed esperienze, ma soprattutto incoraggiare la ricerca e promuovere la prevenzione.

Già tanti sono coloro che si sono lasciati coinvolgere dall’iniziativa, per moltiplicare la solidarietà e altrettanti coloro che sarebbero ancora in tempo, per poterlo fare.

Quest’anno anche la Carovana della Prevenzione, nell’ambito di un Programma Nazionale Itinerante di promozione della salute femminile, sosterà ad Andria, mercoledì 23 c.m., in piazza Vittorio Emanuele II, il tutto con il Patrocinio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’unione fa la forza, per cui doniamo e partecipiamo.