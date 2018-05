Scuola, sport, competizione, rispetto, sudore, ma anche sano divertimento. Stamane l’ITIS “Jannuzzi” di Andria ha messo in atto la 36^ edizione del “Trofeo Jannuzzi”. Una gara in bicicletta (MTB e corsa) che ha visto la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale ATAdell’istituto andriese.

Partenza avvenuta intorno alle 9.30 da Viale Gramsci in corrispondenza dell’entrata della scuola. I partecipanti hanno poi proseguito su via Trani e successivamente sulla SP 130 in direzione Trani. La seconda rotatoria della strada provinciale ha funto da giro di boa per gli atleti che poi hanno compiuto il percorso inverso sino all’arrivo previsto nuovamente nei pressi dell’istituto.

Giuseppe Spiriticchio, studente della V D, è il vincitore assoluto del trofeo dopo aver concluso il tracciato in 25’ e 45’’ davanti a Pasquale Selvarolo (25’ e 46’’) e Marco Adolfo Lampitelli (26’ e 50’’). Nicole Goranova invece vince il trofeo femminile, il Professor Domenico Filannino primeggia fra i docenti, mentre Carmine Fasciano, oltre ad essere il 4° classificato assoluto, vince il premio dedicato al personale ATA.



«È stata una giornata di sport giunta al termine dell’anno scolastico, che ha la finalità di insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole e degli avversari – ha commentato il Dirigente Scolastico, dott.essa Fortunata Terrone - Abbiamo dovuto superare tante difficoltà burocratiche per mettere in atto tutto ciò e quindi voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante evento. Ovviamente un ringraziamento anche agli alunni: noi lavoriamo per loro e la loro partecipazione ci rende orgogliosi. Il nostro principale obiettivo è quello di lasciare un ottimo ricordo ai ragazzi della loro esperienza scolastica e questo tipo di manifestazioni lasciano un segno indelebile che permane anche negli anni futuri alla loro crescita».

Di seguito le classifiche complete.



Vincitore trofeo maschile: Giuseppe Spiriticchio (25’ 45’’)

Vincitrice trofeo femminile: Nicole Goranova (42’ 16’’)

MTB maschile biennio:

1° - Nicolas Dell’Olio (31’ 54’’)

2° - Giuseppe Stilavato (32’ 4’’)

3° - Luca Ardito (36’ 16’’)

MTB maschile triennio:

1° - Antonio Lemma (33’ 6’’)

2° - Daniele Larossa (33’ 26’’)

3° - Davide Quacquarelli (33’ 37’’)

Corsa maschile biennio:

1° - Marco Adolfo Lampitelli (26’ 50’’)

2° - Giuseppe Di Cosmo (27’ 35’’)

3° - Davide Bevilacqua (30’ 58’’)

Corsa maschile triennio:

1° - Giuseppe Sterlicchio (25’ 45’’)

2° - Pasquale Selvarolo (25’ 46’’)

3° - Riccardo Scaringella (28’ 32’’)

MTB femminile biennio:

1° - Nicole Goranova (42’ 16’’)



Corsa docenti maschile:

1° - Prof. Domenico Filannino (29’ 09’’)

2° - Prof. Giuseppe Rinaldi (35’ 18’’)

3° - Prof. Fabrizio Granieri (43’ 5’’)

Corsa personale ATA:

1° - Carmine Fasciano (27’ 15’’)

2° - Riccardo Cannone (35’ 20’’)