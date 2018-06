Bottino di medaglie per il Warang Group Andria a Lioni

Seconda edizione della Choi's Cup a Lioni ( gara open interregionale) dedicata alle cinture colorate bambini e junior. Il Warang Group Andria, guidato dal M° Lomuscio, non è mancato all'open interregionale, schierando 5 mini campioni della propria scuderia e ottenendo con essi ottimi risultati.

Nel dettaglio: Michele Ieva conquista un bronzo nella categoria junior pesi medi; Francesco Pio Lomuscio, 10 anni, sale per ben due volte sul podio con ben due ori, combattimento e forme; Cristian Sciannandrone, 7 anni, ottiene un argento nelle forme ed un oro nel combattimento; Michele Cannone, 7 anni, oro nelle forme e bronzo nel combattimento. Nulla di fatto, invece, per Gabriele Scamarcio, nuovo arrivato nella squadra andriese, che torna a casa con sicuramente un importante bagaglio di esperienza.

«È stata una bellissima gara – ha dichiarato il M° Antonio Lomuscio al termine della competizione - anche se con pochi atleti abbiamo voluto partecipare comunque a questo evento per chiudere in bellezza l'anno sportivo, oltre che per alimentare il curriculum di questi piccoli campioni. Ora è tempo di vacanze, ma presto arriverà la nuova stagione con tanti importanti eventi».