Fidelis, Montemurro sul mercato in entrata ed in uscita: «Lavoriamo per migliorare la squadra»

L'amichevole di sabato contro il Bari è stata anche l'occasione per parlare di mercato. Nel post partita, infatti, il presidente Paolo Montemurro ha stilato un resoconto dell'attuale situazione.

Si parte dai due nuovi arrivati, Taurino e Scalera (prossimo alla firma) e sugli obiettivi prima del mercato in entrata: «Sono due giovani che ci daranno quel brio in più che a noi occorre. Sono ragazzi pronti per affrontare la battaglia che ci aspetta nel girone di ritorno. Ora stiamo lavorando per un centrocampista di qualità dopo l'arretramento di Quinto sulla linea difensiva».

Tre infine i giocatori in uscita: «In questo momento abbiamo trattative in uscita. Curcio è stato richiesto dal Brescia e dall'Entella. Il ragazzo vuole fare il salto di categoria e vedremo di accontentarlo non rimettendoci nulla. Su De Giorgi e Rada ci sono situazioni dove non c'è nulla di concreto, ma nei prossimi giorni parleremo con i ragazzi».