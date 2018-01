Fidelis, Papagni post Casertana: «Vittoria meritata e di gruppo»

Nuovamente sorriso in sala stampa, questa volta quella del Pinto, sul volto di Aldo Papagni nel post partita. Una gara che ha soddisfatto il tecnico nativo di Bisceglie, che non risparmia i complimenti ai suoi: «Sicuramente ci sono stati degli errori da parte della Casertana, ma bisogna mettere in evidenza quello che siamo riusciti a creare tante altre occasione oltre ai goal siglati. Mi sembra giusto quindi elogiare la prestazione della mia squadra, presentatasi tra l'altro in campo con un gruppo giovane dato che oggi avevamo un '98, un '97 ed un '95 in campo».

E più nel dettaglio: «Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema a venir fuori dalle retrovie, ma poi pian piano siamo cresciuti. Abbiamo vinto contro un'ottima squadra, allenata da un bravo tecnico e su un campo difficilissimo. Siamo contenti perché questa è la vittoria di un gruppo, anche per quelli che sono sul mercato e probabilmente ci lasceranno».

Infine uno sguardo alla classifica: «Preferisco non vedere la classifica e continuare sulla crescita della conoscenza reciproca. In questo momento ci sono 6 squadre che si giocano la permanenza, ma noi dobbiamo pensare a far punti per noi stessi, senza pensare a giocare sul risultato degli altri».