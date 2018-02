La Virtus Andria batte il Bitonto: ora è 6° posto a -1 dai Playoff

Partita spettacolare e piena di reti quella andata in scena sul sintetico “Antonucci” di Bitetto, campo neutro designato per la sfida della diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. Alla fine la spunta la Virtus Andria che vince per 4-2.

Ben 5 le reti segnate nella prima frazione di gioco con gli ospiti che vanno sul 3-0 nel giro di pochi minuti con le reti dei gambiani Taal e Gomez (doppietta) nel finale del primo tempo la Soccer Modugno, complice anche l’espulsione di Taal nelle fila della Virtus, prima accorcia e poi ridice le distanze con le reti di Spina e De Cristoforo.

Nella ripresa però la squadra di mister Cavaliere va ancora a segno con lo scatenato Gomez che corona la sua splendida prova siglando una tripletta.

Terza vittoria consecutiva in trasferta per i biancoazzurri andriesi che ora salgono al sesto posto a quota 27 punti ad un solo punto dai playoff e dal quinto posto occupato proprio dalla Soccer Modugno ferma a quota 28.