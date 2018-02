Il Futsal pareggia nell'infrasettimanale contro il Just Mola

Dopo l’importante successo sul campo del Neapolis, la Florigel Andria impatta nel turno infrasettimanale del “Palasport” contro il Just Mola. Finisce con un emozionante 4-4 la sfida “remake” della semifinale di Coppa Italia, un risultato giusto che premia la reazione della squadra di mister Recchia brava a restare sempre in partita. Buona la prestazione del team di Danisi che però complice la stanchezza e la poca incisività sotto porta non è riuscita a conquistare l’intera posta in palio.

Danisi sceglie Camporeale, Rutigliani, De Liso, De Feo e Laporta, Recchia schiera Mastronardo, Corona, Satalino, Albanese e Valente. Partenza fulminea per gli azzurri che dopo appena sei secondi trovano il vantaggio. Laporta intercetta il passaggio di Satalino e infila all’angolino l’1-0. L’Andria sembra in giornata e al 5’ minuto arriva il raddoppio firmato da Rutigliani direttamente da corner. Il match sembra praticamente chiuso al 7’ quando su azione insistita Magno appoggia in rete il 3-0. Da questo momento la Florigel abbassa il proprio baricentro e concede diverse occasioni al Mola. Al 15’ Corona con un preciso pallonetto accorcia le distanze riaccendendo le speranze in casa Just. La squadra di Danisi vuole chiudere i conti nella prima frazione ma la difesa molese regge gli attacchi dei padroni di casa. A due minuti dall’intervallo gli ospiti però accorciano ulteriormente: azione di pregevole fattura e conclusione finale di Valente che trafigge Camporeale. Si va al riposo sul 3-2.

Nella ripresa i ritmi restano alti e al 36’ Rutigliani da banda sinistra buca Mastronardo con una precisa puntata che vale il 4-2. Gara chiusa? Assolutamente no, perché il Mola reagisce subito e al 40’ si rifà sotto con un preciso lob di De Cataldo su assist di Soldano. L’Andria subisce il contraccolpo psicologico e al 50’ gli ospiti pervengono al pari con un tapin vincete di Satalino dopo il palo colpito da Corona. Il finale è al cardiopalma con occasioni da una parte dell’altra, ma il risultato di 4-4 non cambierà sino al triplice fischio.

La Florigel Andria con questo punto sale a quota 39 al quinto posto in classifica e sabato prossimo sarà impegnata sul proibitivo campo del Futsal Salapia, seconda forza del campionato.