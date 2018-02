Ufficiale, divieto di trasferta per i tifosi andriesi a Monopoli

Era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità: iI Prefetto della Provincia di Bari ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi biancazzurri. Il settore ospiti dello stadio "Veneziani", pertanto, resterà chiuso e non saranno emessi titoli ai residenti della BAT per la gara in programma domenica 11 Febbraio alle ore 14.30, tra il Monopoli e la Fidelis.



Sulla decisione, come emerso anche dal documento firmato dallo stesso Prefetto, ha inciso, altresì, la condotta violenta posta in essere dai tifosi biancazzurri in occasione dell’incontro F.Andria - Catania di domenica scorsa. Nel pre-partita della gara di domenica scorsa, infatti, sono state arrestate tre persone dagli agenti della Polizia di Stato.