Monopoli - Fidelis Andria 0-0 (PT): fine primo tempo

Senza tifosi, ma con la voglia di regalare a loro una gioia, la Fidelis è ospite al "Veneziani" di Monopoli in un derby che deve prima di tutto porre rimedio agli ulteriori punti di penalizzazione arrivati in settimana e poi fungere da vera ripartenza in chiave salvezza dopo lo scivolone casalingo contro il Catania. Vietato commettere errori: il successo è l'unico obiettivo per i biancazzurri.

Formazioni a specchio, entrambi i tecnici schierano il 3-5-2. Scienza sceglie Bardini tra i pali, difesa a 3 composta da Ferrara, Bacchetti e Mercadante; a centrocampo Rota e Donnarumma i quinti, mentre Zampa, Scoppa e Sounas agiscono in linea mediana; Salvemini - Sarao la coppia d'attacco. Risponde Papagni confermando Cilli in porta. Si rivede Colella in difesa, composta questa insieme a Quinto e Celli; Tiritiello e Lobosco gli esterni a centrocampo a coprire la mediana che vede l'esordio dal primo minuto di Longo insieme a Piccinni e Matera; Croce-Lattanzio il solito tandem offensivo.

CRONACA LIVE

0' Partita iniziata



9' Primo squillo della Fidelis. Bella combinazione a limite dell'area del reparto offensivo biancazzurro, con Lattanzio che prova la conclusione dalla distanza: sfera che vola alta sopra la traversa.



13' Grossa occasione per i padroni di casa. Buon guizzo di Salvemini al limite dell'area; il numero 7 biancoverde serve Sarao che conclude ma colpisce il palo alla sinistra di Cilli.



20' Monopoli vicinissimo al vantaggio. Calcio d'angolo battuto dalla destra dei biancoverdi, una carambola tra Sarao e Lobosco fa finire la sfera sui piedi di Mercadante, tutto solo sul secondo palo, il quale tira schiacciando a terra da posizione ravvicinata, ma Cilli compie un vero e proprio miracolo e salva il risultato.



27' Prima grande palla-goal per la Fidelis. Bel cross teso di Lattanzio a cercare Croce in area; quest'ultimo si getta in tuffo, colpisce di testa e per poco non insacca alla destra di Bardini.



30' Monopoli costretto alla prima sostituzione: fuori Salvimini per infortunio, dentro Genchi



45' + 1 Conclusione potente, ma centrale da parte di Sounas: Cilli para senza problemi.



45' + 2 Sounas lancia pregevolmente Genchi tra le linee difensive della Fidelis; quest'ultimo si porta davanti a Cilli, tenta la conclusione, ma il portiere andriese compie un'altra prodezza e mantiene la porta inviolata.



45' + 3 Fine primo tempo







TABELLINO LIVE

MONOPOLI - FIDELIS ANDRIA 0-0 (FINE PRIMO TEMPO)



MONOPOLI (3-5-2): 12 Bardini; 26 Ferrara , 33 Bacchetti, 3 Mercadante; 20 Rota, 8 Zampa, 5 Scoppa, 13 Sounas, 17 Donnarumma; 7 Salvemini (30' - 9 Genchi), 18 Sarao.

A disposizione: 22 Lewandowski, 1 Convertini, 9 Genchi, 10 Minicucci, 11 Paolucci, 14 Bei, 15 Mavretic, 21 Tafa, 23 Mangni, 24 Russo, 25 Longo, 27 Eleuteri.

Allenatore: Beppe Scienza.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 22 Cilli; 19 Celli, 25 Quinto, 5 Colella; 14 Tiritiello; 7 Longo, 11 Matera, 8 Piccinni, 3 Lobosco; 10 Lattanzio, 9 Croce.

A disposizione: 1 Maurantonio, 12 Borracino, 2 Tartaglia, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 18 Ippedico, 20 Di Cosmo, 21 Abruzzese, 24 Liguori, 26 Scalera, 28 Taurino, 32 Lancini.

Allenatore: Aldo Papagni

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli

ASSITENTI: Patric Lenarduzzi di Merano e Alessandro Colinucci di Cesena.

NOTE

Reti: /

Ammoniti: 21' Salvemini (MO); 40' Sarao (MO); 43' Matera (FA)

Espulsi: /

Angoli: 3-1

Recupero: 3' p.t.

Spettatori: n.c.