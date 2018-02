Fidelis, Longo: «Brutta sconfitta nel derby. Contro la Paganese sarà la partita della vita»

Week-end di turno di riposo per la Fidelis, reduce da 2 sconfitte consecutive e soprattutto da una debacle nel derby che non ci voleva nell'economia della stagione. A fare il punto della situazione ci pensa Lorenzo Longo, uno degli ultimi arrivati in casa Fidelis, che ha esordito dal primo minuto proprio nel derby contro i biancoverdi.

«Sicuramente non abbiamo ancora del tutto digerito la sconfitta, ma siamo obbligati a ripartire - ha esordito il centrocampista ai nostri microfoni - Ci dispiace molto per i tifosi perché sapevamo che fosse un derby sentito e soprattutto perché c'erano in ballo dei punti pesanti. Ora dobbiamo rifarci contro la Paganese, partita che sarà una delle più importanti della stagione. Sarà il match della vita per noi, dato che in caso di vittoria possiamo anche essere in vantaggio negli scontri diretti con loro».

Poi ancora sul match: «Siamo mancati nel fraseggio, cosa che invece avevamo fatto meglio contro Cosenza e Catania. Bisogna fare mea culpa ed essere più cattivi in campo, dato che in Serie C la cattiveria è la prima caratteristica a fare la differenza».

Infine un giudizio sulla sua prestazione: «Personalmente anch'io potevo fare molto di meglio, ma in questo momento bisogna pensare al gruppo. Chi scenderà titolare d'ora in poi dovrà sapere di dare il massimo dopo averlo fatto durante l'allenamento per conquistarsi il posto. La concorrenza adesso penso faccia anche bene, dato che aiuta a crescere e a rimanere sempre concentrati».