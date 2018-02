Paganese - Fidelis 0-0 (ST): secondo tempo iniziato

Crocevia importante nella stagione della Fidelis Andria. Gli uomini di Papagni affrontano in trasferta la Paganese, vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza per riuscire a risalire la china dalla zona play-out. Obiettivo unico è ovviamente portare a casa punti (possibilmente tre) che permetterebbero di fare un grosso passo in avanti in merito all'obiettivo stagionale.



Di seguito la cronaca e tabellino della sfida.



CRONACA LIVE



0' Match iniziato



13' Prima conclusione in porta della sfida. Tascone ci prova dal limite, Maurantonio para in due tempi.



22' Goal annullato a Cuppone per posizione di fuorigioco su di un tap-in vincente di Cesaretti.



45' + 1' Intervento da dietro di Piccinni su Scarpa. L'arbitro Gariglio estrae per la seconda volta il giallo nei suoi confronti ed il capitano della Fidelis viene espulso. Andria che dunque sarà in 10 uomini per tutto il secondo tempo.



45' + 2' Fine primo tempo



TABELLINO LIVE



PAGANESE - FIDELIS ANDRIA 0-0 (LIVE SECONDO TEMPO)



PAGANESE (3-5-2): 1 Gomis; 13 Meroni, 18 Piana, 24 Acampora; 8 Ngamba, 27 Tascone, 16 Baccolo, 10 Scarpa, 19 Bernardini; 29 Cuppone, 25 Cesaretti.

A disposizione: 22 Galli, 12 Marone, 3 Della Corte, 4 Bensaja, 5 Nacci, 6 Carini, 9 Maiorano, 14 Talamo, 17 Cernigoi, 23 Boggian, 26 Dinielli, 28 Grillo).

Allenatore: Massimiliano Favo.

FIDELIS ANDRIA (3-5-1-1): 1 Maurantonio; 19 Celli, 21 Abruzzese, 14 Tiritiello; 20 Di Cosmo, 8 Piccinni, 25 Quinto, 17 Esposito, 32 Lancini; 7 Longo; 9 Croce.

A disposizione: 22 Cilli, 2 Tartaglia, 3 Lobosco, 10 Lattanzio, 11 Matera, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 24 Liguori, 27 Antonicelli, 30 Camporeale).

Allenatore: Aldo Papagni.

ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo

ASSITENTI: Claudio Cantiani di Venosa e Stefano Rondino di Piacenza.

NOTE

Reti: /

Ammoniti: 35' Piccinni (FA); 41' Tascone (PA); 42' Lancini (FA)

Espulsi: 46' Piccinni (FA)

Angoli: 0-2

Recupero: 1' p.t.

Spettatori: n.c.