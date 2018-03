Fidelis - Reggina 0-0: termina a reti inviolate lo scontro salvezza

Uno scontro diretto che vale mezza stagione, se non tutta. La Fidelis, con l'infermeria tra squalifiche ed infortuni importanti, sfida la Reggina al Degli Ulivi distante 5 punti in classifica e che occupa il primo posto utile per la salvezza diretta.

Formazioni. Papagni ritorna al suo classico 3-5-2 con qualche novità rispetto alla gara di Pagani: Matera parte titolare a centrocampo al posto dello squalificato Piccinni, Longo sostituisce l'infortunato Esposito e Scaringella torna al fianco di Lattanzio in attacco per far fronte al forfait di Croce. Stesso modulo anche per Maurizi, con La Camera perno di centrocampo e Bianchimano-Sparacello a formare il tandem d'attacco.





TABELLINO LIVE

FIDELIS ANDRIA - REGGINA 0-0

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Maurantonio; Celli, Abruzzese, Tiritiello; Di Cosmo, Longo, Quinto, Matera, Lancini; Lattanzio, Scaringella.

A disposizione: Cilli, Lobosco, Cappiello, Ippedico, Sisto, Liguori, Antonicelli, Nadarevic, Camporeale, Zingaro.

Allenatore: Aldo Papagni

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Laezza, Ferrani, Gatti; Hadziosmanovic, Marino, La Camera, Castiglia, Armeno; Tulissi, Bianchimano.

A disposizione: Licastro, Turrin, Pasqualoni, Provenzano, Auriletto, Arras, Sparacelo, Bezzicheri, Franchi, Conden, Mezavilla, Samb.

Allenatore: Agenore Maurizi.

ARBITRO: Andrea Giuseppe Zanonato di Vicenza

ASSISTENTI: Alessandro Salvatori di Rimini e Andrea Bologna di Mantova.

NOTE

Reti: /

Ammoniti: La Camera, Celli

Espulsi: /

Angoli: 2 per la Reggina, 1 per la Fidelis Andria

Recupero: 1' pt.; 4' st.

Spettatori: n.c.