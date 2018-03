Fidelis, Papagni pre-Fondi: «Sfida cruciale che può terminare con qualsiasi risultato»

Dopo due risultati utili consecutivi, la Fidelis domani va a Fondi per affrontare un'altra trasferta cruciale sul cammino verso la salvezza. Un solo punto a separare le squadre ed un match che si preannuncia parecchio teso data la posta in palio elevata.

«Abbiamo già messo da parte i due risultati positivi precedenti - ha esordito Papagni in conferenza stampa questa mattina - Da martedì scorso abbiamo iniziato a pensare già alla partita di domani che risulta fondamentale in chiave salvezza. A Fondi può finire con qualsiasi risultato: il nostro obiettivo è quello di isolarci dalle ansie e dalle preoccupazioni che tolgono energie e di concentrarci al massimo per mettere in atto tutto ciò che abbiamo preparato in settimana. I tifosi saranno come al solito il valore aggiunto, ma noi, per ringraziarli, dovremmo giocare ogni possesso come se fosse l'ultima palla importante per salvarci».

Fondi compagine assolutamente da non sottovalutare: «Scorgendo l'organico del Fondi notiamo dei giocatori importanti con un ottimo curriculum, tale da farti pensare che sia strano vederli in basso con noi in classifica. Bisogna stare attentissimi, perché anche la loro posizione è bugiarda».

Ed infine qualche scelta forza in formazione. Out Nadarevic, Tartaglia e soprattutto lo squalificato Abruzzese: «Le squalifiche fanno parte del campionato, ma noi abbiamo delle alternative. Quinto ha giocato la maggior parte delle gare da difensore centrale, risultando anche importante in alcune vittorie, ed è ovviamente una delle nostre prime scelte in quel ruolo».