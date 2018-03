Papagni post-Fondi: «Sconfitta che non deve demoralizzarci»

Sconfitta dura da digerire per la Fidelis quella ieri rimediata a Fondi. Nonostante ciò, il tecnico Aldo Papagni dimostra ottimismo nelle sue dichiarazioni post-partita. Una debacle che non deve demoralizzare, ma che deve servire per migliorare ancora di più le prestazioni in chiave salvezza

Partita indubbiamente condizionata dall'episodio del rosso: «Non siamo stati aiutati dall'espulsione, perché rimanere in 10 uomini ed in svantaggio complica un po' le cose. Siamo stati anche bravi a limitare i danni e a creare qualche difficoltà, che purtroppo non abbiamo concretizzato. Ora dobbiamo essere pronti per ripartire consapevoli del fatto che abbiamo l'obbligo di giocarcela fino alla fine. Sarà una lotta che si protrarrà sino all'ultima giornata».

Problema attacco. Tante le occasioni non sfruttate in area: «L'assenza di concretezza è un po' il nostro limite. Abbiamo cercato di migliorare sotto questo aspetto rispetto all'inizio del campionato, però abbiamo delle difficoltà. Abbiamo comunque fatto 17 punti in 13 gare, una media importante, ma sappiamo che non è sufficiente e dobbiamo tornare a lavorare con umiltà e senza demoralizzarci».

Infine uno sguardo alla contestazione di fine gara dei tifosi: «Questo è il quinto anno che alleno ad Andria e conosco bene il calore e l'energia che possono darci i nostri tifosi. Naturalmente dico, però, che siamo una squadra piuttosto giovane e abbiamo bisogno del loro sostegno. Sicuramente per loro aver fatto tanti chilometri e tornare a casa con una sconfitta può essere pesante, ma anche noi siamo altrettanto delusi. Sono comunque convinto che gli riavremo dalla nostra parte già da domenica prossima, perché loro amano questa squadra».