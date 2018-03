Fidelis Andria - Catazaro: tre punti per la categoria

Tre punti per la categoria. Lo diciamo già da un po’ e forse lo diremo fino al termine della stagione o fino a quando non saremo tutti un po’ più tranquilli, sereni e ambiziosi per il finale di questo campionato. Categoria che potremmo considerare mantenuto solo quando il 6 maggio la Fidelis affronterà la sua ultima gara di campionato in casa contro la Virtus Francavilla. Lì si che si potranno trarre le redini di questa quasi seccante stagione. Ora è bene che ci si concentri sul presente.

L’ambiente questa settimana è stato preso di mira dai tifosi, che hanno contestato squadra e società con un comunicato. Ieri, poi, ha parlato il presidente Montemurro, invitando tutti a non mollare e a stare ancora vicini al gruppo. Le parole però servono a poco, il campo dovrà dire la sua, dando risposte anche al lavoro svolto nel mercato di gennaio oltre che alle domande dei tifosi sul futuro del club. Oggi però, alle 14:30, si affronteranno Fidelis Andria e Catanzaro in un “Degli Ulivi” che si presume possa essere poco sereno.

Partiamo dagli ospiti. Gli avversari sarano i calabresi di mister Pancaro, nuovo arrivato sulla panchina giallorossa (questa sarà la sua prima trasferta). La squadra del capoluogo calabrese, la cui storia parla anche bizantino, verrà ad Andria per affrontare i federiciani di mister Papagni e per riscattare tre sconfitte consecutive, l’ultima nonostante una buona prestazione contro l’arduo Trapani davanti al pubblico amico. I calabresi attualmente sono in 14^ posizione a quota 31 punti, 7 in più di una Fidelis penalizzata di 3 e penultima in graduatoria. Dovrebbe essere riconfermato il 4-3-3 utilizzato domenica scorsa. In porta Nordi, capitano, difesa a quattro con Zanini e Riggio terzini e la conferma dello stopper Gambaretti e del colllega Nicoletti. Centrocampo a quattro con Maita in mezzo al campo, mentre Onescu (ex di turno) e Marin agiranno in mediana. Ballottaggio, invece, sulla corsia di destra del tridente d’attacco. Puntoriere, Letizia e Valotti (altro ex) si contenderanno una maglia da titolare, col primo favorito sugli altri. Nessun dubbio, invece, per le altre due pedine offensive dello scacchiere giallorosso, Infantino e Falcone completeranno, infatti, il reparto.

Guardiamo ora in casa Fidelis. Papagni potrebbe confermare il 3-5-2 anti Fondi. In porta Maurantonio. Difesa a tre col ritorno di Abruzzese centrale, rientrante da una squalifica, e Celli e Tiritiello terzini. Centrocampo a cinque con Quinto che torna centrale di centrocampo affiancato da capitan Piccinni e uno tra Matera e Longo in mediana. Sugli esterni Di Cosmo ancora confermato sulla destra, mentre sulla sinistra Lobosco potrebbe prendere il posto dello squalificato Lancini. In attacco solito ballottaggio Scaringella-Croce. Uno dei due andrà a comporre il tandem offensivo assieme alla punta Lattanzio.

Insomma, la Fidelis attende quei tre punti che potrebbero cambiare tanto. Bisogna però ritrovarli il prima possibile dal momento che le altre stanno sbagliando davvero poco. In campo, quindi, con la voglia di andarsi a prendere ‘tre punti per la categoria’.