Fidelis - Catanzaro 2-1: l'Andria ruggisce e guadagna tre punti cruciali per la salvezza

Non è una partita da dentro fuori, ma per la Fidelis questa 14^ sfida al Degli Ulivi è incredibilmente importante per le sorti di una salvezza che inizia sempre più a complicarsi. Contro un Catanzaro reduce da 3 sconfitte consecutive, ma che ha ancora il desiderio e la voglia di credere nei play-off, Papagni ed i suoi devono mettere in atto una prestazione concreta per limitare la qualità dei calabresi. Tempo nuvoloso, ma clima primaverile: chissà che la temperatura non diventi ancor più calda in campo. Di seguito le formazioni ufficiali, a breve la cronaca live della sfida.





CRONACA LIVE

0' Partita iniziata

8' Grande occasione per la Fidelis. Lancio lungo da dietro la linea del centrocampo a cercare Croce in profondità. Il numero 9 andriese vince il contrasto di testa con Gamberetti, resiste alla carica ed in controbalzo colpisce al volo la sfera, che però si stampa clamorosamente sulla traversa.

25' Fidelis in vantaggio. Stop a seguire magistrale di Lattanzio, che con una girata di tacco si porta tutto solo davanti a Nordi e lo trafigge con un sinistro rasoterra imprendibile. 1-0 tutto sommato meritato per la squadra di Papagni, molto attiva in zona offensiva in questa prima parte di gara.

28' Pareggio Catanzaro. Alla prima vera occasione del match i calabresi trovano subito il pareggio. Calcio d'angolo dalla destra, una serie di rimpalli in area andriese favorisce Gamberetti: il difensore del Catanzaro colpisce di prima intenzione di destro e la insacca.

44' Dopo una fase morta di gara, è la Fidelis a trovare una squillo offensivo e a sfiorare nuovamente il vantaggio. Gran cross testo di Quinto in area dalla trequarti; Lattanzio svetta di testa, praticamente indisturbato, ma la sua spizzata finisce sul fondo.

45' + 1' Fine primo tempo



_________________________



45' Iniziata la seconda frazione

53' Conclusione dalla distanza di Marin. Rasoterra bloccato da Maurantonio.

55' Nuovo vantaggio Fidelis. Calcio di punizione battuto da Matera dalla trequarti sinistra dell'area avversaria; Quinto si libera bene in area, colpisce di testa, Nordi devia, ma sulla respinta è ancora il numero 25 andriese a colpire nuovamente di testa e a metterla dentro.

57' Risponde subito il Catanzaro. Incursione dalla destra di Letizia, che vince un contrasto con Tiritiello, mette al centro e trova la deviazione di piede di Infatino, ma la conclusione dell'attaccante calabrese è fuori misura e finisce sul fondo.

63' Ancora Catanzaro pericoloso. Punizione di Letizia dalla sinistra, la palla rimbalza pericolosamente in area, Sabato, appena entrato, colpisce di testa, ma Maruantonio è attento e disinnesca l'azione pericolosa.

68' Torna a farsi vedere in avanti la Fidelis. Passaggio in profondità di Quinto per Longo, il quale sovrasta Zanini in velocità sulla fascia sinistra, arriva sul fondo in equilibrio precario, ma riesce a mettere a centro. Ne viene fuori una palombella insidiosissima che colpisce la parte alta della traversa e finisce fuori.

90' + 4' Cross dalla trequarti del Catanzaro, svetta in area Letizia, colpisce di testa, ma Maurantonio blocca.

90' + 5' Partita terminata





COMMENTO

Vittoria importantissima della Fidelis Andria, che mette in atto una partita rocciosa contro un Catanzaro, a parte nell'occasione del goal, mai realmente pericoloso. Successo che permette alla Fidelis di salire a quota 27 punti in classifica e di guadagnare il quartultimo posto a -2 dalla Reggina che occupa la prima posizione valida per la salvezza e che ha attualmente una partita in più rispetto ai federiciani. Prossimo match per la squadra di Papagni in programma a Lecce giovedì prossimo alle 20.30.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA - CATANZARO 2-1

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 1 Maurantonio; 19 Celli, 21 Abruzzese, 14 Tiritiello; 20 Di Cosmo, 8 Piccinni, 25 Quinto, 7 Longo (76' - 34 Turi), 17 Esposito (35' - 11 Matera); 10 Lattanzio (76' - 13 Scaringella), 9 Croce (54' - 16 Cappiello).

A disposizione: 22 Cilli, 3 Lobosco, 5 Colella, 11 Matera, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 24 Liguori, 26 Scalera, 27 Antonicelli, 28 Taurino, 30 Camporeale, 34 Turi.

Allenatore: Aldo Papagni

CATANZARO (4-3-3): 1 Nordi; 2 Nicoletti (62' - 3 Sabato), 13 Gamberetti, 14 Riggio (45' s.t. - 17 Di Nunzio), 7 Zanini; 11 Marin (56' - 20 Spighi), 5 Maita, 19 Onescu; 28 Falcone, 9 Infantino, 10 Cunzi (45' s.t. - 18 Letizia).

A disposizione: 12 Marcantognini, 3 Sabato, 6 Cason, 8 Van Ransbeeck, 17 Di Nunzio, 18 Letizia, 20 Spighi, 24 Badjie, 26 Puntoniere, 33 Sepe, 34 Corrado, 36 Valotti.

Allenatore: Giuseppe Pancaro.

ARBITRO: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

ASSITENTI: Giuseppe Macaddino di Pesaro e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di G..

NOTE

Reti: 25' Lattanzio (FA); 28' Gamberetti (CA); 55' Quinto (FA)

Ammoniti: 49' Abruzzese (FA); 61' Infantino (CA); 67' Di Nunzio (CA)

Espulsi: /

Angoli: 0-9

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.

Spettatori: 1765 (1.019 abbonati) per un incasso di € 9.896,16