Fidelis - Matera 0-0 (PT): raggiunta la mezz'ora di gioco

Tre punti e sarà salvezza. Con la sconfitta della Paganese arrivata nel pomeriggio contro la Sicula Leonzio, la Fidelis Andria di Papagni ha la grande chance di chiudere con tre giornate d'anticipo la propria stagione. Di fronte un Matera rimaneggiato e reduce da una pesante penalizzazione. Occasione da non fallire.

Di seguito la cronaca live del match.

CRONACA LIVE

0' Match iniziato

7' Conclusione di Lattanzio dal limite: palla alta sopra la traversa. Andria comunque vivace in fase offensiva in questi primi 10 minuti di gara.

22' Occasione Fidelis. Calcio di punizione battuto da Quinto sul secondo palo; Tartaglia fa sponda per Celli che però, tutto solo a centro area, non riesce a coordinarsi bene e finisce per sparare alto.

25' Calcio d'angolo battuto dalla sinistra dal Matera; Scognamillo prende il tempo a tutti, spizza di testa, ma la sfera finisce sul fondo. Prima grossa occasione per la formazione di Auteri.

32' Gran botta dai 30 metri di Tiscione: sfera che scheggia l'incrocio dei pali e finisce fuori, facendo venire i brividi al Degli Ulivi.

TABELLINO LIVE

FIDELIS ANDRIA - MATERA 0-0 (LIVE PRIMO TEMPO)

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 22 Cilli; 5 Colella, 21 Abruzzese, 19 Celli; 2 Tartaglia, 8 Piccinni, 25 Quinto, 17 Esposito, 32 Lancini; 10 Lattanzio, 28 Taurino.

A disposizione: 1 Maurantonio, 3 Lobosco, 7 Longo, 9 Croce, 11 Matera, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 23 Sisto, 24 Liguori, 26 Scalera, 29 Nadarevic, 30 Camporeale.

Allenatore: Aldo Papagni

MATERA (3-4-3): 1 Golubovic; 2 Buschiazzo (28' - 40 Gigli), 28 De Franco, 5 Scognamillo; 15 Di Sabatino, 20 Maimone, 27 Casoli, 17 Sernicola; Sartore, 33 Tiscione, 32 Di Livio.

A disposizione: 12 Mittica, 3 Mattera, 8 Salandria, 9 Dugandzic, 22 Tonti, 24 Dellino, 40 Gigli, 45 Njiki.

Allenatore: Gaetano Auteri.

ARBITRO: Gino Garofalo di Torre del Greco.

ASSITENTI: Dario Garzelli di Livorno e Davide Meocci di Siena.

NOTE

Reti: /

Ammoniti: 21' Buschiazzo (MA); 27' Lancini (FA)

Espulsi: /

Angoli: 2-4

Recupero: /

Spettatori: n.c.