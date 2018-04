Finisce 0-0 tra Nuova Andria e Bitetto

Un buon pareggio quello ottenuto dalla Nuova Andria nella penultima giornata del campionato di Prima Categoria Girone A. Porte inviolate al Centro Sportivo "Fidelis", uno 0-0 importante considerando che mister Sinisi ha avuto a disposizione una squadra rimaneggiata, viste le tante assenze, e al cospetto di un Bitetto a caccia dei tre punti per la lotta playoff.

Da segnalare l'esordio di quattro allievi nel secondo tempo, e la prima da titolare per Sanzione, un altro giovanissimo atleta della società. Mister Sinisi schiera un 4-3-2-1 con Zingaro tra i pali, difesa con Di Chio, capitan Pasculli, Cafagna e Civita, a centrocampo Di Palma, Loconte e Tota, in avanti Tesse supportato da Amorese D. e Sanzione. Arbitra il signor Arapi della Sezione di Bari.

Primo tempo combattuto e con pochi spunti degni di nota. Al minuto 5' Lavermicolla tutto solo colpisce male il pallone regalandolo a Zingaro. Al 10' Civita riceve in area da Amorese, ma la sua conclusione viene respinta da Panza. Al 19' ancora Civita arriva al tiro verso lo specchio della porta per ben due volte, ma il Bitetto riesce a liberare, se pur in affanno. Al 20' Amorese avrebbe la palla buona per il vantaggio, ma la sua conclusione viene parata in due tempi dal portiere ospite. Al 24', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Cafagna di testa impegna Panza che libera in angolo. Al 26' Pappapicco, tutto solo in area, conclude di testa sfiorando la traversa. Nei restanti minuti non avviene nient'altro, e le due formazioni si affrontano a viso aperto lottando su ogni pallone in maniera corretta.

Nella ripresa al minuto 2' il Bitetto sfiora il vantaggio con una conclusione mancina a giro di Pappapicco, ma la sfera termina sul fondo a pochi centimetri dal palo. Al 7' Maffei si invola verso l'area andriese, ma il suo tiro è troppo impreciso e termina a lato. Al 20' ancora Maffei alla conclusione, di un soffio sopra la traversa. Gli ospiti spingono alla ricerca di tre punti importanti per la lotta playoff. La Nuova Andria, di contro, non ha più nulla da chiedere e, vista la panchina giovanissima e l'età media di 20 anni della rosa, fa esordire i suoi allievi. Al 45' Pasculli ha l'ultima palla buona per il vantaggio, ma la sua conclusione termina sul fondo. Triplice fischio e finale al "Fidelis", 0-0 il risultato.

«E' stata una partita normale - ha detto a fine gara il tecnico Cosimo Sinisi -. Ci siamo giocati il risultato, nonostante non avessimo più nulla da chiedere a questo campionato e soprattutto con una squadra rimaneggiata e con molti allievi convocati. Purtroppo parecchi hanno lasciato la rosa. Orgoglioso di aver fatto esordire tutti questi ragazzi, soprattutto alla luce del risultato tecnico portato a casa. Sono belle soddisfazioni. Purtroppo è andata così quest'anno. Ci prepariamo per l'ultima di campionato. A Trinitapoli penseremo soprattutto a divertirci e a concludere bene questa stagione».

La Nuova Andria, come detto, sarà di scena a Trinitapoli domenica 6 maggio alle 16.30. Il Bitetto si giocherà tutto contro il Soccer Modugno.

Inoltre, non si ferma la stagione calcistica del settore giovanile della Nuova Andria. Dopo aver concluso i rispettivi campionati regionali, Allievi e Giovanissimi tornano in campo per partecipare ai campionati sperimentali, competizioni che permettono ai ragazzi di potersi confrontare con altre realtà del calcio (sia a livello regionale che provinciale) per aumentare il proprio bagaglio di esperienza e consentire alle società partecipanti di visionare i giovanissimi talenti, oltre che prepararsi per la prossima stagione regolare 2018/19.

La Nuova Andria, in particolare, è tra le pochissime società che hanno aderito al campionato sperimentale regionale con gli Allievi. Infatti sono davvero poche le rose partecipanti alla competizione, tuttavia la società andriese vuole investire sui propri giovani costantemente, offrendo loro tutte le possibilità messe in campo dalla federazione. Gli Allievi della Nuova Andria sono stati inseriti nel girone con Castellana, Hellas Laterza, Gravina Soc. Coop., e Sporting Club Lecce. Ecco lo staff: allenatore Saverio Coppola, vice allenatore Lazzaro Paradiso, Lorenzo Liso, preparatore dei portieri Vincenzo Marolla, preparatore atletico Giuseppe Sansonne, e massaggiatore Nicola Lorusso.

Gli Allievi della Nuova Andria hanno già disputato il primo match il 25 aprile contro il Castellana ottenendo un pareggio per 1-1 sulla terra battuta del Centro Sportivo "Fidelis". Rete andriese di Cuomo. I Giovanissimi partecipano al campionato sperimentale provinciale. A nulla è servita, infatti, la volontà di inserire la rosa nella competizione regionale, vista la scarsa adesione delle altre società alla manifestazione. Per tale ragione i Giovanissimi della Nuova Andria sono stati inseriti nel girone con Academy Giovinazzo, Audace Molfetta, Bellavista, Ruvese, Olimpia Torrione Bitonto, e Palese. Lo staff: allenatore Francesco Del Zio, vice allenatore Mirco Pasculli, preparatore dei portieri Vincenzo Marolla, preparatore atletico Giuseppe Sansonne, e massaggiatore Nicola Lorusso.

La Nuova Andria, dunque, continua il lavoro sul settore giovanile, cuore pulsante della società andriese. Un progetto, quello di adesione ai campionati sperimentali, fortemente voluto dal presidente Vincenzo Carbutti: «Vogliamo mantenere la "linea verde" della Nuova Andria, quale migliore occasione se non quella dei campionati sperimentali che ci preparano alla prossima stagione 2018/19. Noi guardiamo sempre al futuro, per tale motivo abbiamo ritenuto necessario partecipare a queste manifestazioni, che rappresentano un percorso di crescita per i nostri giovani. Siamo tra le pochissime società a livello pugliese a parteciparvi. Per noi è motivo d'orgoglio esserci, e abbiamo fatto tutto il possibile per dare una ulteriore opportunità ai nostri ragazzi».

TABELLINO

NUOVA ANDRIA CALCIO - BITETTO 0-0

NUOVA ANDRIA, 4-2-3-1: Zingaro; Di Chio, Pasculli, Cafagna, Civita (39' st Senese); Di Palma, Loconte (35' st Roberto), Tota (46' st Pastore); Sanzione (14' st Fiore), Amorese D.; Tesse (41' st Porro). Allenatore: Cosimo Sinisi. A disposizione: Paparusso, Amorese F..

BITETTO: Panza; Bellomo, Giuliani (19' st Costanzo), Iasparro, Vischio, Sibillano, Pinto (34' st Amadou), Iacobellis, Maffei (28' st Kromah), Pappapicco (34' st Savoia), Lavermicolla. Allenatore: Rocco Cramarossa. A disposizione: Romano, De Palma. Arbitro: Sig. Roberto Arapi della Sezione di Bari. Ammonizioni: Vischio, Maffei (Bit.); Cafagna (N.A.).