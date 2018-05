Fidelis - Virtus Francavilla 1-1 (ST): iniziata la seconda frazione di gioco

La Fidelis concede l'ultimo "inchino" stagionale al Degli Ulivi. Oggi pomeriggio si chiude la stagione 2017/2018: un anno di alti e bassi, ma coronato da una salvezza che, seppur fosse un obiettivo minimo, in certi momenti è sembrata in pericolo. Avversario la Virtus Francavilla, vogliosa di play-off e che non viene a farsi la gitarella nel vicino comune pugliese. Onorare il campionato è il diktat di Papagni, anche perché a pochi chilometri di distanza il suo Bisceglie attenderà notizie andriesi in chiave spareggi promozione.

A breve la cronaca ed il tabellino live della sfida.





CRONACA LIVE

0' Partita iniziata

8' Fidelis in vantaggio! Numero di Lattanzio sulla trequarti; il numero 10 allarga sulla destra per Longo che lascia partire un cross dolcissimo sul secondo palo; Scaringella si fa trovare pronto ed insacca di testa alle spalle di Albertazzi.

17' Prima vera risposta della Virtus: tiro dalla distanza di Partipilo, Cilli para senza problemi.

21' Calcio d'angolo battuto dalla sinistra dalla Virtus, colpo di testa di Prestia in area di rigore, Colella salva sulla linea con i piedi.

24' Altra azione pregevole in verticale della Fidelis, che termina con un tiro-cross di Esposito: la palla attraversa tutta l'area di rigore, Scaringella non riesce a trovare il pertugio vincente e Albertazzi in tuffo salva i suoi in angolo.

42' Pareggio Virtus. Gran calcio di punizione battuto da Lugo: palla a fil di palo con Cilli immobile.

45' + 2' Fine primo tempo

_________________________

45' Iniziata la seconda frazione

64' Calcio d'angolo battuto dalla Virtus; Partipilo attacca il primo palo, ma il suo tiro in spaccata finisce fuori.

70' Clamorosa occasione fallita dalla Virtus: cross al centro dalla destra, uscita sconsiderata di Cilli, Partipilo, a porta praticamente vuota, colpisce di testa ma la palla finisce incredibilmente alta sopra la traversa.

TABELLINO LIVE

FIDELIS ANDRIA - VIRTUS FRANCAVILLA 1-1 (LIVE SECONDO TEMPO)

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 22 Cilli; 5 Colella, 21 Abruzzese, 2 Tartaglia; 14 Tiritiello, 17 Esposito, 11 Matera (60' - 3 Lobosco), 7 Longo, 8 Piccinni; 10 Lattanzio, 13 Scaringella (60' - 9 Croce).

A disposizione: 1 Maurantonio, 3 Lobosco, 6 Sgaramella, 9 Croce, 19 Celli, 23 Sisto, 26 Scalera, 27 Antonicelli, 28 Taurino, 30 Camporeale, 31 Zingaro, 24 Turi.

Allenatore: Aldo Papagni

VIRTUS FRANCAVILLA: 1 Albertazzi; 35 Agostinone, 4 Prestia, 5 Sbampato (59' - 24 Triarico); 13 Pino, 7 Lugo, 8 Biason,16 Albertini, 25 Sicurella; 33 Madonia (60' - 29 Parigi), 11 Partipilo.

A disposizione: 31 Saloni, 6 Demoleon, 9 Anastasi, 14 D'Amicis, 18 Di Nicola, 19 Arfaoui, 23 Rossetti, 24 Triarico, 28 Mastropietro, 29 Parigi, 34 Monaco, 36 Scarafile.

Allenatore: Gaetano D'Agostino.

ARBITRO: Federico Longo di Paola.

ASSITENTI: Francesco Rizzotto di Roma 2 e Amir Salama di Ostia Lido.

NOTE

Reti: 8' Scaringella (FA); 43' Lugo (VF)

Ammoniti: 22' Colella (FA)

Espulsi: /

Angoli: 2-3

Recupero: 2' p.t.

Spettatori: n.c.