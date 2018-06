8^ Partita della Solidarietà: vince la Fidelis Andria Legend

Archiviata anche l’8^ edizione della “Partita della Solidarietà”. Il campo vede uscire vincitore la Fidelis Andria Legend, squadra composta dai giocatori facenti parte del bienno Fidelis ‘96/’98, che ha battutto per 5-2 la rappresentativa degli Artisti Tv nella prima gara e poi 2-1 gli avversari dell’onlus “Amici per la vita”, compagine composta dagli imprenditori andriesi.

Un triangolare che ha unito sport e beneficenza davanti a circa un migliaio di andriesi che non si son fatti spaventare dall’estemporanea pioggia caduta verso le ore 20.00 sullo stadio Degli Ulivi di Andria. Al centro dell’iniziativa, oltre al progetto “Senza Sbarre” di Don Riccardo Agresti che aiuta i detenuti ad affrontare un modello di carcere alternativo, sono stati tre cittadini venuti a mancare nel 2018 ai quali la città di Andria era legata: i vincitori del triangolare si sono infatti aggiudicati il trofeo "Emilio Scamarcio", padre dell’attore Riccardo (presente nella formazione degli “Amici per la Vita”) e imprenditore che ha sostenuto da sempre l’iniziativa; argento, andato proprio alla squadra degli andriesi, è stato dedicato invece alla memoria del tifoso biancazzurro Riccardo Scamarcio, mentre il terzo posto ottenuto dalla rappresentativa degli Artisti Tv è stato infine intitolato al giovane Miky Roberto.

Di seguito le rose che hanno composto le tre squadre scese in campo.

Rappresentativa Artisti Tv - Francesco Baccini (cantante), Francesco Di Stefano, Mario Zinni, Franco Della Posta (producer cinematografico), Carlo Molfetta (ex taekwondoka), Sebastiano Somma (attore), Filippo Tranzillo (blogger), Massimo Bonetti (attore), Michele Montera (aiuto regia), Gianni Pagliazzi, Luca Lionello, Lorenzo Della Posta, Fabrizio Nevola, Sandro Tovalieri (ex Roma e Bari), Marco Nappi (ex Fiorentina), Adamo Dionisi (attore Suburra), Giordano Petri (attore), Claudio Onofri (ex Genoa), Daniele Pecci, Roberto Ciufoli (comico).

Fidelis Andria Legend - Nicola Di Bitonto, Giuseppe Luceri, Pasquale Lo Giudice, Renato Olive, Alessandro Scarponi, Pedro Mariani (vice capitano), Alessandro Sturba, Danilo Coppola, Massimiliano Manca, Oberdan Biagioni (capitano), Gianmarco Frezza, Vincenzo Marinacci, Jenni Del Prete, Carlo Sassarini, Valeriano Recchi, Raffaele Quaranta, Elio Di Toro, Antonio Sarcinella. Presidente: Francesco Fuzio. Vice presidente: Giuseppe Fuzio. Staff: Giuseppe Papadopulo (Allenatore), Ciro Paradiso (Fisioterapista).

Amici per la Vita - Antonio Cannone (Cannone S.r.l.), Savino Lorusso (Rossoporpora), Gianni Fortunato (Incotonè), Diego Scamarcio (Costruzioni Scamarcio), Giuseppe Massari (D'Oria), Francesco Di Stefano (Edil D.S.), Sabino Di Chio (vice capitano, Di Chio Underwear), Riccardo Scamarcio (Scamarcio R.), Riccardo Montrone (Caseificio Montrone), Felice Gemiti (capitano, Gemitex), Giuseppe Gemiti (Gemitex), Davide Cristiani (Civico Legno), Antonio Ernesto (Eredi Ernesto Vincenzo), Francesco Quacquarelli (Audiocell), Leonardo Campana (Civico Legno), Sabino Agresti (Agrolio), Nicola Roberto (Micky), Nicola Aruanno (Omca Sud), Giuseppe Borgia (Cuore Italiano), Benny Zinetti (Cuore Italiano), Gennaro Del Vecchio (Monella Vagabonda), Giacomo Civita (Caseificio Montrone). Presidente: Silvio Lattanzio. Presidente Onorario: Raffaele Gemiti. Vice presidente: Vincenzo Di Chio. Staff: Salvatore Pesce (Allenatore), Cosimo Sinisi (Allenatore in 2^), Nicola Reggente (Collaboratore Tecnico), Sabino Martiradonna (Team Manager), Giancarlo Cannone (Medico), Nicola Lorusso (Massaggiatore), Francesco Lorusso (Fisioterapista), Grazia Tupputi (Infermiera Prof.).